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La presidenta de México, , se reunió en Palacio Nacional con el Grupo Interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos en el .

Al recinto asistieron la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Alicia Bárcena; el director de Pemex; Víctor Rodríguez Padilla; la secretaria de Energía, Luz Elena González; y la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Andrea González.

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También la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy; la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; y el gerente de responsabilidad social de Pemex, Raúl Ojeda.

Al salir, ninguno de los funcionarios y funcionarias dieron declaraciones.

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dft/bmc

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