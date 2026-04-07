La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió en Palacio Nacional con el Grupo Interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Al recinto asistieron la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Alicia Bárcena; el director de Pemex; Víctor Rodríguez Padilla; la secretaria de Energía, Luz Elena González; y la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Andrea González.

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También la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy; la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; y el gerente de responsabilidad social de Pemex, Raúl Ojeda.

Al salir, ninguno de los funcionarios y funcionarias dieron declaraciones.

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