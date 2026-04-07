Después de que Julio Scherer Ibarra escribió el libro “Ni venganza ni perdón”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el exconsejero jurídico en el sexenio pasado tenga influencia en su administración para hacer contratos.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que hace mucho que no ve a Scherer Ibarra, desde que entró a la Presidencia.

“Ni Julio Scherer, ni mis hijos, ni mi marido, ni mis amigos, ni nadie, absolutamente nadie que haya sido cercano a mí o que sea cercano a mí, tienen instrucción todos los servidores públicos de no recibir absolutamente a nadie", expresó.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 7 de abril del 2026 (07/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Afortunadamente mis hijos se dedican a otras cosas, mi madre tiene una carrera académica y mis familiares no participan de ninguna manera en acciones de este tipo. Pero si llegara a ocurrir, tienen instrucción de no recibirlos, nadie. No puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el gobierno, ninguna", agregó.

“Ni la hago de manera personal, ni oriento a quién se debe contratar y tiene prohibido cualquier servidor público hacer una contratación vinculada con alguna sugerencia o alguna recomendación, todo debe hacerse de manera transparente”, declaró.

Aseveró que en algún momento ella y Julio Scherer Ibarra fueron cercanos, “pero ahora, como ustedes podrán comprender, hay muchas personas, muchas, que ya no veo porque uno en este puesto tiene uno pocos amigos”.

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Exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Nosotros no toleramos la corrupción, eso tiene que quedar muy claro, y no hay impunidad”, declaró la Presidenta al señalar que hay remoción de servidores públicos cuando se detectan irregularidades.

Ante la publicación del libro de Scherer Ibarra en la que se mencionan varios nombres como el de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Presidencia, Sheinbaum Pardo aseguró que en México hay libertad de expresión y refirió que cada quien decide de manera personal “si frente a una calumnia” presenta una denuncia civil.

La Mandataria federal destacó sus conferencias mañaneras para “desmentir con argumentos, datos o verdades” las calumnias que se presenten contra su gobierno.

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