La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la vinculación a proceso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por el delito de desaparición forzada demuestra que el Estado mexicano está investigando y sancionando este tipo de crímenes, incluso cuando se involucran a exfuncionarios públicos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el hecho de que un exservidor público enfrente un proceso penal por este delito refleja que existe actuación institucional y que no hay impunidad.

“El propio hecho de que a un funcionario público se le acuse de este delito y esté detenido por desaparición forzada es un elemento suficiente para decir que estamos atendiendo y hay cero impunidad”, señaló.

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Hernán Bermúdez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Sheinbaum subrayó que la acusación fue presentada por el propio Estado mexicano, lo que —dijo— evidencia que las autoridades están investigando casos delicados relacionados con posibles redes de complicidad entre funcionarios y grupos criminales.

Indicó que, aunque se trata de un proceso en curso y la responsabilidad deberá acreditarse judicialmente, la judicialización del caso representa una señal de que el delito de desaparición forzada está siendo perseguido por las instituciones de seguridad y justicia.

La presidenta insistió en que corresponde a las fiscalías y al Poder Judicial determinar responsabilidades, pero sostuvo que la detención y vinculación a proceso del exfuncionario confirma que el gobierno actúa frente a estos delitos sin importar el cargo que hayan ocupado los implicados.

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