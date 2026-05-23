Tras reportarse la desaparición de siete ciclistas en Jalapa, Tabasco, las autoridades de seguridad y cuerpos de auxilio del municipio desplegaron un operativo para su localización.

La mañana de este sábado los deportistas originarios de la capital tabasqueña realizaban una ruta en campo cuando ingresaron a la zona conocida como los Agaves, en la que perdieron la señal de sus teléfonos quedándose incomunicados y perdiéndose en el trayecto.

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Tras el paso de las horas sin tener información sobre ellos, sus familiares reportaron a las autoridades su desaparición, temiendo que hubieran sido víctimas de la delincuencia, por lo que de inmediato se organizaron recorridos y acciones de búsqueda en distintos puntos de la zona.

A decir del presidente municipal de Jalapa, Manuel Hernández, luego de varias horas después de las 13:30 horas, los ciclistas fueron localizados por los cuerpos de emergencia, presentando un cuadro de deshidratación, por lo que recibieron asistencia médica, sin que presentaran complicaciones mayores.

El edil rechazó que su desaparición esté vinculada a un tema de la delincuencia organizada o que se haya tratado de una cuestión de secuestro, asegurando que todos regresaron ya con sus familias.