[Publicidad]
Juchitán. – Cientos de vecinos de poblaciones istmeñas acudieron a Unión Hidalgo hoy a firmar demandas en contra del mal servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha enfrentado reclamos, tomas de oficinas y cierres de carreteras.
Usuarios de Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Unión Hidalgo y de San Dionisio del Mar se concentraron en el atrio de la iglesia de San Pedro, en Rancho Gubiña, donde externaron su molestia por los constantes apagones que han dañado equipos de refrigeración.
Lee también CFE atenderá de forma personalizada quejas sobre cobros excesivos en Sinaloa; suspenden cortes al servicio
Las amas de casa, como doña Carmen, denunciaron que las variaciones de voltaje han dañado sus electrodomésticos. “Ojalá la CFE pague esos daños y por eso vine a firmar mi demanda”, dijo en tono molesto.
Conforme avanzaban en la fila para dirigirse a las mesas receptoras de sus documentos como la identificación y la factura bimestral de CFE, entre otros, se escuchaban historias de afectaciones por los apagones: “se me echó a perder la comida y la insulina. Fueron tres días sin luz”, decían.
El despacho jurídico que invitó a presentar el amparo, integrado por abogados de Unión Hidalgo, ganó recientemente una demanda en contra del ISSSTE, que se vio obligada a construir una clínica en esa localidad zapoteca.
Lee también CFE se deslinda de baja de Moody’s; asegura que mantiene solidez financiera
Abogados y usuarios señalaron que, desde hace años, la CFE no da el mantenimiento a sus líneas y por esa razón, si llueve se va la luz, si hay vientos fuertes, se cae la cuchilla, si hace calor, truenan los transformadores.
La CFE, señalaron, tiene la responsabilidad de pagar los daños a los electrodomésticos, está obligada a darle mantenimiento a sus instalaciones y garantizar el acceso a la electricidad, incluso con tarifas preferenciales.
Habitantes del Istmo de Tehuantepec protestan contra CFE por apagones; instalan transformador tras tres días sin luz
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Vinculan a proceso a dos mujeres por fraude; engañaron a adulta mayor quien depositó un millón de pesos
Metrópoli
A 12 días de que se entregó la renovación, siguen los trabajos de mantenimiento en Tren Ligero “El Ajolote”; una estación estará cerrada
Mundo
Reportan disparos en inmediaciones de la Casa Blanca; informan intenso operativo policial
Universal Deportes
¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana, tras la victoria ante Ghana?
Sección
Emboscada en Xochimilco: Ejecutan a reo recién liberado del Reclusorio Sur y a su padre
Sección
"Ese güey me traicionó": Christian Nodal revela fraudes de dinero en su carrera
Sección
Guido Pizarro se sincera sobre el retiro de Gignac del futbol profesional
Sección
La octava estrella en juego: El historial de Efraín Juárez frente a Cruz Azul antes de la gran final