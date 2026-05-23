Juchitán. – Cientos de vecinos de poblaciones istmeñas acudieron a Unión Hidalgo hoy a firmar demandas en contra del mal servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha enfrentado reclamos, tomas de oficinas y cierres de carreteras.

Usuarios de Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Unión Hidalgo y de San Dionisio del Mar se concentraron en el atrio de la iglesia de San Pedro, en Rancho Gubiña, donde externaron su molestia por los constantes apagones que han dañado equipos de refrigeración.

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Las amas de casa, como doña Carmen, denunciaron que las variaciones de voltaje han dañado sus electrodomésticos. “Ojalá la CFE pague esos daños y por eso vine a firmar mi demanda”, dijo en tono molesto.

Conforme avanzaban en la fila para dirigirse a las mesas receptoras de sus documentos como la identificación y la factura bimestral de CFE, entre otros, se escuchaban historias de afectaciones por los apagones: “se me echó a perder la comida y la insulina. Fueron tres días sin luz”, decían.

El despacho jurídico que invitó a presentar el amparo, integrado por abogados de Unión Hidalgo, ganó recientemente una demanda en contra del ISSSTE, que se vio obligada a construir una clínica en esa localidad zapoteca.

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Abogados y usuarios señalaron que, desde hace años, la CFE no da el mantenimiento a sus líneas y por esa razón, si llueve se va la luz, si hay vientos fuertes, se cae la cuchilla, si hace calor, truenan los transformadores.

La CFE, señalaron, tiene la responsabilidad de pagar los daños a los electrodomésticos, está obligada a darle mantenimiento a sus instalaciones y garantizar el acceso a la electricidad, incluso con tarifas preferenciales.

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