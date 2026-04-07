Luego de que el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro alertó sobre la crisis de personas desaparecidas y crisis forense en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Estado no participa en dicho delito y los expertos buscan criticar al gobierno de México.

“Este Comité de expertos, que no es precisamente de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que cuando uno lo lee es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente. Y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos, que dado que estamos atendiendo el tema, no tiene cabida”, declaró la presidenta.

Durante la conferencia matutina de este martes 7 de abril, la mandataria detalló que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa, sostuvo que las declaraciones del CED representan la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General.

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“Este es un comité de expertos, no forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la Unesco, es un comité de expertos nombrado por el Comité de (contra la) Desaparición Forzada. (...) Más allá de este tema, el tema es de fondo, si uno lee el documento, así viene, ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025”, acusó Sheinbaum.

La Jefa del Ejecutivo explicó que el informe presentado por el CED no tomó en cuenta observaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni de la SRE, dijo al afirmar que solo se cometieron desapariciones forzadas en el periodo de la llamada Guerra Sucia.

“Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí: lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución, puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito”, dijo.

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Reconoció que en México, grupos de delincuencia organizada sí cometen desapariciones, secuestros y reclutamientos de jóvenes. Además de que muchas personas en calidad de desaparecidas huyen de sus hogares por otros motivos como violencia familiar, por lo que, dijo, el CED no distingue estas situaciones y las cataloga como desapariciones perpetradas por el Estado.

“Este Comité dice: ‘Todo es lo mismo’. Decimos: ‘no, perdón, no es lo mismo’. Y además hemos desarrollado y aprobado leyes nuevas, esquemas nuevos, comunicación con los colectivos porque evidentemente no queremos que haya desapariciones en nuestro país y estamos ayudando a buscar a todas aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas”, aseguró.

Reiteró que su administración no está de acuerdo con las conclusiones de este organismo, pues no brinda información sobre cómo ayudar a encontrar a las más de 132 mil personas desaparecidas en México, sino llevar al Consejo de Naciones Unidas críticas contra el gobierno federal.

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Al respecto, señaló que su equipo de trabajo lleva “una excelente relación” con el alto comisionado de las Naciones Unidas, a quien la Segob ha incorporado en reuniones con colectivos y organizaciones que buscan incorporar más presupuesto para atender la identificación forense de personas.

“Nosotros estamos en contacto con el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se presentó en el informe de desaparecidos a las organizaciones o las áreas de Naciones Unidas (...) Incluso la propia Fiscalía General de la República ha tenido reuniones con el representante del Alto Comisionado en Naciones Unidas en México”, afirmó.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 7 de abril del 2026 (07/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum rechaza crímenes de lesa humanidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que un crimen de lesa humanidad es aquel que se perpetra desde el Estado, por lo que negó que en México las desapariciones de personas se cataloguen así.

“No se niega el delito y se atiende y claro que queremos erradicar el delito de desaparición en nuestro país, por supuesto. Y estamos trabajando con los colectivos y estamos haciendo las búsquedas y dando recursos. Pero (el crimen de lesa humanidad) está perfectamente definido por las Naciones Unidas de una manera distinta, entonces no estamos de acuerdo”, reiteró.

Señaló que convocará a una conferencia de prensa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; con Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores y con Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; para que con “todo rigor académico, científico y jurídico” se pueda entender porque rechazan el informe del CED.

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“Podemos traer expertos si ustedes quieren a esa conferencia de prensa para que digan claramente qué significa lo que viene aquí en este documento y por qué el gobierno de México lo está rechazando. Y a las víctimas y a los familiares de las víctimas seguimos con ellos trabajando y buscando a sus familiares. Pero la orientación de este documento es otra”, acusó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo recriminó al CED por no reconocer la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 2025 y la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2018.

“¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una comisión de búsqueda cuando en los gobiernos hasta el 2017 no lo había? ¿Por qué no dice que algunos de esos gobernadores de esos estados incluso están detenidos uno de ellos, acusado de desaparición forzada?”, cuestionó.

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Por último, negó que el Estado esté rebasado ante la crisis de desaparición que organizaciones y organismos internacionales han documentado en México. Sheinbaum Pardo puntualizó que su gobierno sigue atendiendo a familias cuyos familiares desaparecieron durante la Guerra contra el Narco y en el fortalecimiento de grupos delictivos en sexenios pasados.

“Nosotros a las familias de las personas desaparecidas, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y toda nuestra fraternidad al máximo para poder ayudarles a encontrar a sus familiares y poder sancionar a los culpables. Verdad y justicia. Pero lo que plantea el Comité es otra cosa distinta y por eso decimos que no estamos de acuerdo y que rechazamos ese informe”, declaró.

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