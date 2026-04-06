A través de redes sociales, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján habló sobre el informe del Comité contra la Desaparición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se señaló que en México existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La representante de Morena expresó que, ante la cantidad de información falsa que ha estado circulando, era importante esclarecer ciertos puntos.

Rectificó que no se trata de un informe de la ONU, sino de "un grupo de expertos que trabajan para ella". También esclareció que el análisis que se hace se basa en datos de 2009 a 2017 y que se consideran únicamente datos de cuatro entidades federativas, además de que "no se toman en cuenta todas las acciones realizadas a partir del 2018 por los gobiernos de la Cuarta Transformación".

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Alcalde hizo énfasis en que se considera grave que el Comité cometa errores en la clasificación atípica de casos en los que el Estado no tiene participación, como la desaparición forzada, lo que asegura "genera una confusión conceptual que, lejos de contribuir a resolver el problema, lo escurece".

En el video, explica que el informe no distingue la responsabilidad estatal de otras formas de violencia, como lo pueden ser las desapariciones atribuidas al crimen organizado o aquellas circunstancias que no se relacionan con hechos delictivos, y como resultado se dificulta que haya respuestas efectivas.

Adicionalmente, respecto al Registro de Desaparecidos, mencionó que en días previos, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe que "explica con toda claridad" la situación actual en materia de desapariciones.

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Sobre el informe del Comité contra la Desaparición de la ONU👇🏼 pic.twitter.com/rNamqVhlKA — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 7, 2026

Recordó que en 2017 se permitió que cualquier persona pudiera reportar una desaparición en la base de datos oficial. Sin embargo, advirtió que la falta de rigor en el registro provocó inconsistencias: de los 132 mil 534 casos, 46 mil 742 no están vinculados a una persona, debido a registros incorrectos que impiden su identificación.

Explicó que, de los 40 mil 308 registros actualmente asociados a personas mediante la CURP, se detectó que presentan actividades posteriores a su desaparición, lo que indica que estas personas podrían estar con vida. Añadió que, de quienes fueron reportados como desaparecidos, al menos 5 mil 200 ya han sido localizados.

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Asimismo, indicó que existen 43 mil 128 personas de las que no se tiene información posterior a su desaparición, aunque ya fueron identificadas y vinculadas a una CURP. En estos casos, dijo, se mantiene una búsqueda “intensa y permanente”, fortalecida recientemente con reformas que refuerzan a las comisiones de búsqueda.

Finalmente, Luisa Alcalde aseguró que “nunca en la historia de este país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda y localización de personas desaparecidas”.

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