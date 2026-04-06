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Ante el amago de transportistas de realizar movilizaciones este lunes, la presidenta aseguró que el gobierno federal no ve razones para protestas, al señalar que existe diálogo permanente con el sector y atención directa a sus demandas.

“No vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo”, expresó al señalar que que distintas dependencias han mantenido mesas de trabajo con transportistas y productores, además de atender problemáticas relacionadas con trámites, seguridad y apoyos económicos.

Sheinbaum señaló que algunos de los líderes que impulsan las protestas mantienen vínculos con partidos políticos, aunque dejó a la opinión pública sacar sus propias conclusiones sobre si existe un trasfondo político en las manifestaciones.

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“Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando; si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones”, dijo.

La presidenta explicó que parte del conflicto surge por la disminución internacional en el precio de los granos, lo que ha afectado los ingresos de productores agrícolas.

Detalló que el maíz, frijol, sorgo y trigo han reducido su valor debido a la alta producción mundial, lo que provocó que agricultores solicitaran compensaciones económicas al gobierno federal.

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Ante ello, recordó que desde noviembre se alcanzaron acuerdos con el sector y se han destinado alrededor de 4 mil millones de pesos en apoyos directos para cerca de 45 mil productores, con el objetivo de mitigar el impacto económico.

Asimismo, indicó que el gobierno busca acuerdos con compradores nacionales —como harineras, tortillerías y empresas de alimentos para ganado— para priorizar la adquisición de granos producidos en México antes de recurrir a importaciones.

La mandataria federal destacó que también se alcanzaron acuerdos con agricultores de Sinaloa, cuya cosecha por riego se realiza en mayo, y afirmó que el diálogo continúa para construir soluciones de largo plazo ante la volatilidad de precios.

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Reconoció que existen grupos inconformes, aunque aseguró que son minoría, y explicó que algunas exigencias —como retirar el maíz u otros granos de tratados comerciales internacionales— implican procesos complejos que requieren análisis de la .

“No es que el gobierno no haya apoyado; los recursos no son infinitos para cubrir los montos que algunos solicitan”, puntualizó.

La Presidenta reiteró que su administración mantiene apertura al diálogo y trabaja en un acuerdo integral que permita proteger a los productores cuando se registren caídas en los precios internacionales de los granos.

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