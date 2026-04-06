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La presidenta criticó a sectores de la oposición y a voces del ámbito cultural que han cuestionado el traslado temporal al extranjero de la , y reiteró que las obras no serán vendidas ni permanecerán fuera del país, sino que regresarán a México en 2028 conforme a la ley.

La Mandataria federal explicó que la colección —de carácter privado pero con declaratoria de monumento artístico— puede exhibirse temporalmente en el extranjero para su difusión internacional, aunque su por la legislación mexicana.

“La colección no se va a vender, no va a quedar exhibida permanentemente fuera del país; sencillamente visitará distintos museos durante dos años y regresará a México, como establece la ley”, afirmó.

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Sheinbaum detalló que la colección, integrada principalmente por y destacados muralistas mexicanos, permaneció más de dos décadas sin exhibirse al público nacional, por lo que primero será presentada en el Museo de Arte Moderno para visitantes mexicanos y extranjeros.

Posteriormente, como parte de una gira internacional destinada a difundir el arte mexicano, en un proceso coordinado entre coleccionistas privados, autoridades culturales y la Fundación Banco Santander.

De acuerdo con el convenio, el proyecto contempla cinco años de colaboración institucional y sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como la supervisión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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