La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a sectores de la oposición y a voces del ámbito cultural que han cuestionado el traslado temporal al extranjero de la Colección Gelman, y reiteró que las obras no serán vendidas ni permanecerán fuera del país, sino que regresarán a México en 2028 conforme a la ley.

La Mandataria federal explicó que la colección —de carácter privado pero con declaratoria de monumento artístico— puede exhibirse temporalmente en el extranjero para su difusión internacional, aunque su venta o traslado definitivo está prohibido por la legislación mexicana.

“La colección no se va a vender, no va a quedar exhibida permanentemente fuera del país; sencillamente visitará distintos museos durante dos años y regresará a México, como establece la ley”, afirmó.

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Sheinbaum detalló que la colección, integrada principalmente por obras de Frida Kahlo y destacados muralistas mexicanos, permaneció más de dos décadas sin exhibirse al público nacional, por lo que primero será presentada en el Museo de Arte Moderno para visitantes mexicanos y extranjeros.

Posteriormente, será llevada a distintos países como parte de una gira internacional destinada a difundir el arte mexicano, en un proceso coordinado entre coleccionistas privados, autoridades culturales y la Fundación Banco Santander.

De acuerdo con el convenio, el proyecto contempla cinco años de colaboración institucional y garantiza el cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como la supervisión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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