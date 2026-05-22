Andrea Legarreta elogió a su colega y amigo Reynaldo Rossano, "El Papirrín", quien fue conductor del matutino "Hoy" en el pasado, la conductora reconoció su labor como padre y lamentó que Karla Arreola, de quien se divorció en 2021, no le permita ver ni convivir cos los dos hijos que tienen en común.

Fue en abril cuando Reynaldo volvió a hablar del problema familiar que vive desde hace años con su expareja, con quien tras terminar la relación por una infidelidad de parte de ella, le ha negado su derecho como padre de ver y convivir con sus hijos.

Reynaldo, quien también es padre de Diego, quien ya lo convirtió en abuelo, ha intentado muchas cosas para volver a reencontrarse con sus hijos, incluso denunció a su ex por abuso infantil, y considera que sus hijos son víctimas de terror psicológico.

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¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre la labor de Reynaldo Rossano como papá?

Reynaldo Rossano dejó de ver a sus hijos cuando tenían 14 y 15 años, ahora están en los 18 y asegura que nunca hubo un problema entre ellos, se trata de la madre que les ha impedido la convivencia.

En "Hoy", Legarreta le dedicó un mensaje de apoyo a su excompañero:

"Papirrín precioso, sabes todo lo que te queremos, sabes que somos tu familia, te conocemos bien, sabemos la clase de hombre que eres y estoy segura que con el tiempo te van a pasar cosas, todo lo bonito que te mereces; lleva años sin poder ver a sus hijos".

Reynaldo Rossano vive un difícil proceso emocional tras la infidelidad de su expareja y madre de sus dos hijos, a quien no ha podido ver desde hace tres años. Aquí aparece de la ANDA, durante una conferencia de prensa en la colonia Parque San Andrés en la Ciudad de Mexico. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano/

Andrea recordó que conoció a la ex de Reynaldo y a sus entonces pequeños hijos, y le mandó un mensaje:

"Él siempre ha demostrado ser una gran padre, su hijo mayor lo adora; ojalá haya esta consciencia por parte de ella, que yo la recuerdo como una chava linda... dales chance", expresó.

También le mandó un mensaje a los hijos de Rossano, quien ya dejaron de ser niños.

"Ellos son ya mayores, creo que vale la pena que se acerquen a su papá, que lo conozcan bien, quizás de nuevo".

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Reiteró lo buena persona que es "El Papirrín" e insistió para que le dieran una oportunidad, pues dijo, es una pena que estén separados.

"Es una pena, es un hombre de verdad valioso, trabajador, buen amigo, buena persona, buen padre"

"Lo decimos como sus amigos, es una gran persona, muchachitos, ojalá se den la oportunidad de acercarse a su papá, yo entiendo que a veces como hijos apoyamos a mamá, está bien, no estoy diciendo quién esté bien o mal, creo que hay que darle la oportunidad y ustedes y él serán muy felices, estoy segura", finalizó.

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