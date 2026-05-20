Donar es dar vida, así lo consideró la prima de la conductora Andrea Legarreta, Valentina Martínez, quien donó órganos de su hijo fallecido a otras nueve personas; uno de ellos, Tommy, quien recibió el riñón de Mateo y gracias a eso, la vida le dio una segunda oportunidad.

Hace unos días, Valentina Martínez recordó los últimos momentos junto a su hijo y el legado que dejó a través de la donación de órganos, que permitió dar esperanza a otras personas.

Mateo Díaz, el sobrino y ahijado de la conductora mexicana Andrea Legarreta, murió a los 14 años de edad a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

El fuerte golpe en la cabeza le provocó una inflamación y posterior muerte cerebral tras sufrir un fuerte accidente mientras practicaba motocross.

En su publicación, Valentina revivió el difícil momento ocurrido el 27 de marzo de 2024, cuando tuvo que despedirse de Mateo, quien sufrió un fuerte accidente de

"Me acerqué a ti, te dije al oído lo afortunada y orgullosa que me sentía por ser tu mamá, que te amaría por siempre… Mis últimas palabras antes de que te fueras fueron: 'Feliz vuelta a casa'", escribió.

La prima de Andrea Legarreta reveló que hace un año su hijo tuvo la oportunidad de regalar vida a nueve personas, entre ellas un niño llamado Tommy, quien recibió uno de sus riñones.

"El saber que un pedacito de ti seguiría latiendo en alguien más era un gran apapacho para el alma, un poco de calma para nuestro corazón roto", expresó.

Valentina también recordó la llamada "Honor Walk", una ceremonia realizada antes de la donación de órganos, en la que familiares, médicos y personal del hospital acompañaron a Mateo mientras sonaba "Here Comes the Sun", canción que, según relató, lo acompañó desde el embarazo.

Andrea Legarreta comparte fotos con su sobrino; el niño era hijo de su prima Valentina, quien detalló que su hijo se fue haciendo lo que más amaba.

"A las 5 de la mañana hicimos la caminata de honor. Sonaba tu canción, 'Here Comes the Sun'. Una valla enorme aplaudía al gran héroe que pasaba a su lado", compartió.

En el mensaje describió cómo el padre y el hermano de Mateo caminaron a su lado durante el último recorrido, así como la presencia de sus seres queridos y del personal médico que lo acompañó durante sus últimos días.

La publicación fue acompañada por una reflexión dedicada a la memoria de su hijo y a la huella que dejó en quienes lo rodearon.

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¿Quién es Tomy, el niño que recibió un riñón de Mateo?

Valentina Martínez, quien ha compartido el proceso de duelo de su familia, y el proceso de la donación de órganos de su hijo, presentó en redes a Tomy, el niño beneficiado con uno de los riñones de Mateo.

"Él es Tommy. Un niño feliz, sano y lleno de vida. Su sonrisa, su energía y la alegría con la que vive cada día son un recordatorio de que el amor puede trascender de formas extraordinarias. El 28 de marzo de 2024 recibió el riñón derecho de nuestro amado Mateo, un regalo nacido de la generosidad más pura, de ese amor que permanece y sigue encontrando maneras de abrazar vidas", escribió.

Valentina se dijo feliz por que Tommy está haciendo una vida normal, lo cual la emociona mucho.

"Hoy, ver a Tommy correr, crecer, sonreír y disfrutar de su infancia nos llena el corazón de una emoción difícil de explicar. Porque en cada paso que da, en cada sueño que construye y en cada sonrisa que comparte, vemos una historia de esperanza floreciendo".

Agradeció la generosidad de su hijo, y de cómo, a través de esta donación, ha demostrado que permanece entre ellos para siempre.

Tommy, sano y feliz tras recibir el riñón donado de Mateo, el sobrino de la conductora Andrea Legarreta.

"Mateo, gracias por tu inmensa generosidad. Tu amor sigue dejando huellas, sigue transformando vidas y sigue demostrando que hay regalos que permanecen para siempre".

Finalmente, la prima de Andrea Legarreta confesó que se sentía feliz de ver cómo Tommy está creciendo sano y feliz, una prueba de que la luz y el amor siempre encontrarán la manera de seguir brillando".

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"Y a ti, Tommy: no sabes la felicidad tan grande que sentimos al verte sano y feliz. Tu vida es una hermosa prueba de que la luz, el amor y la esperanza siempre encuentran la manera de seguir brillando".

La historia de Mateo, además del dolor que dejó su partida, se ha convertido en un testimonio sobre la importancia de la donación de órganos, una decisión que permitió que otras personas, como al pequeño Tommy, que recibiera una nueva oportunidad de vida.

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