Andrea Legarreta llora la muerte de su sobrino de 14 años: "esto es una terrible pesadilla"

Andrea Legarreta está pasando por un momento familiar triste y difícil tras la muerte de su sobrino Mateo, hijo de su prima Valentina, quien murió tras sufrir una caída de moto que le provocó una lesión muy fuerte, así lo comentó la madre del menor en un video en el que agradeció las cadenas de oraciones que hizo la gente para que su hijo pudiera salvarse.

La conductora de "Hoy" compartió una serie de fotos con su sobrino en las que también aparecen sus hijas Mía y Nina y Erik Rubín; a través de un emotivo mensaje de despedida, Legarreta lamenta la temprana muerte de Mateo, y lo reconoce como el guerrero que fue.

"Mateo… Mi niño, hermoso, nuestro Mateo… El Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas… Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina ( como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso", se lee en la primera parte de su mensaje.

Andrea Legarreta comparte fotos con su sobrino; el niño era hijo de su prima Valentina, quien detalló que su hijo se fue haciendo lo que más amaba.

Andrea Legarreta reconoce que viven una pesadilla

Legarreta reconoció la fortaleza con la que los padres de Mateo están tomando la tragedia, pues el menor falleció haciendo lo que amaba, en una competencia de motos.

"Tan sólo 14 años!! … Dios… Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… Pero no es así … Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan… sin embargo tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación… Sin duda te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar", expresó la conductora.

Legarreta recordó, sin dar detalles, la lucha que tuvo su sobrino para vencer el cáncer, y también mencionó a su madre Chavelita, quien falleció de manera inesperada el mismo día de su aniversario.

"Y tú mi niño lindo, sin duda, también fuiste y seguirás siendo el mejor GUERRERO!! Tu conmovedora historia, tu lucha de hace algunos años dónde saliste vencedor y tu legado, han tocado almas y corazones desde siempre y sin duda amor, lo seguirás haciendo desde el cielo… Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años… Con seres que te aman como los que te amamos aquí amor… Y sobre todo con Dios que te ama y te cuida… Celebro cada instante de tu vida amor y amo haber sido parte de ella… Aquí tus primas, primos, tíos y tías, estaremos con tus papis y hermanito… con tus abuelos… Honrando y celebrando tu vida y tratando de vivirla al máximo como tú lo hacías… Te amo siempre mi niño… Vuela alto… Tu manina".

