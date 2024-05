Los políticos no hacen ningún cambio: Rubén Albarrán

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, se ha caracterizado por ser un apasionado activista de diversas causas sociales y de levantar la voz ante lo que considera injusto para invitar a la reflexión, por eso no quedó indiferente al proceso electoral que se avecina el 2 de junio, del cual, aseguró, no surgirá ningún cambio, no importa quién gane.

“Ninguno de nosotros quiere cambiar, todo mundo quiere seguir en lo mismo. Estamos dormidos y los políticos no hacen ningún cambio, sólo están ahí para hacernos creer el cuento de la democracia que no existe; ir a votar una vez cada seis años no es democracia, eso nada más es hacerse tontos”, expresó.

Tampoco cree que el hecho de que una mujer tenga por primera vez la posibilidad de ser presidenta de México haga diferencia destacable, ya que el problema de la democracia no es cuestión de género.

“Desgraciadamente a esos niveles, en las cúpulas, no creo que haya una verdadera energía femenina en la que podamos creer, apoyarnos, para pensar que realmente esa persona va a lograr a hacer cambios. Sea hombre o mujer, es el sistema lo que no funciona”, señaló.

Además, explicó que en México ya no existe izquierda o derecha, las divisiones que actualmente hay son para crear tensión entre la gente y que ésta se dé cuenta de lo que en realidad sucede en el país, así que considera que el cambio se dará cuando se inicie una transformación ciudadana a nivel personal.

De gira, con música nueva

Las declaraciones de Rubén Albarrán surgieron durante la presentación del sencillo “La base”, que a partir de hoy ya está disponible en todas las plataformas digitales, y que rompe con siete años sin música nueva de Café Tacvba.

Rubén, Meme, Quique y Joselo explicaron que en junio comenzarán una gira por Estados Unidos, pero querían hacerlo llevando música nueva, así que se dieron a la tarea de trabajar en nuevas canciones y así surgió “La base”.

Joselo explicó que él tenía una melodía pero faltaba la letra, entonces cuando supo que iban a EU de inmediato entendió de qué tema escribir para esta canción.

“Esta música que yo tenía quedaba perfecto para hablar sobre toda esta gente migrante que vive allá, que no sabemos cuál es su situación, pero van a los conciertos de Café Tacvba y es ahí donde se reúnen y celebran; Rubén muchas veces los felicita por estar floreciendo en un lugar que a veces es muy inhóspito para esta gente, entonces tomé prestadas sus frases, fue ahí donde surgió la canción”, dijo Joselo.