La IA emociona y a la vez asusta a Grupo Frontera

Aun con todos los logros obtenidos en tan sólo dos años de carrera musical, existe un asunto que Grupo Frontera reconoce que le espanta: la Inteligencia Artificial (IA), incluso cuando muchos otros grupos que admiran, como The Beatles y Coldplay, la han usado.

“La Inteligencia Artificial está a toda madre, a mí me encanta que hagan que mi voz esté en otras canciones, sin embargo sí asusta, da miedo porque habrá un momento en que tal vez ya no se ocupe grabar físicamente si lo puedes hacer con eso, así la música yo no creo que tenga sentido”, considera Payo, vocalista de la agrupación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el cantante vaticina que, en unos 10 años, quizás haya muchos problemas respecto a ese tema, debido a que podría prestarse a fraudes el hecho de hacer uso de la voz de alguien más.

“Ya ha pasado que usurpen la voz de alguien (como le pasó a Bad Bunny) y así seguirá pasando. No están tan padres estas novedades de la IA porque luego nos va a dejar sin jale”, dice el cantante.

Debido a que ya se han codeado con estrellas de talla internacional como Shakira, Bad Bunny, Peso Pluma o Grupo Firme, pareciera como si el grupo formado en Texas tuviera muchos años en la escena musical, pero en realidad, los integrantes de Grupo Frontera comenzaron actividades en 2022.

“Lo que se pudo haber hecho en 10 años lo hicimos en dos, de brincar de bailes, a teatros y luego a Arenas, entonces fue un crecimiento muy rápido”, expresa Payo.

Para ejemplo, la alineación de música regional mexicana recuerda su experiencia de trabajar con la colombiana Shakira en el tema “Esto ya no da más”.

“Lo mejor de trabajar con Shakira fue el simple hecho de conocerla, apreciar su persona, cómo es ella, no en una pantalla ni únicamente en una canción, ver cómo es en la vida real. Fue muy fácil dividirnos la canción porque decidimos que ella cantara las partes altas y yo las bajas, ella aceptó de inmediato, fue súper accesible y amable, sin ningún tipo de egos”, señala.

El bajista Beto Acosta complementa: “Es una mujer muy trabajadora, cuando la conocimos comprobamos que tiene mucha presencia, te impone”.

Para los músicos, el único requisito para poder colaborar con alguien es que exista la química, tal y como les pasó también con Bad Bunny, con quienes interpretan el tema “Un x100to”.

“Él es bien llevado, a toda madre, hubo clic de volada, siempre estuvimos risa y risa. Las personas más exitosas con las que hemos trabajado son las más humildes, centradas. No trabajamos con gente con quien sabemos que no se va a dar la conexión, antes hay una plática, un convivio con ellos y si sentimos que hay algo bueno, se da”.

El vocalista comparte que con Grupo Firme se la pasaron de fiesta toda la noche, ya que al ser con un grupo la colaboración y no con un solista, la complicidad fue mayor.

“Y más que tenemos muchas similitudes, es como si ya nos hubiéramos conocido”, destaca.

Apuntan alto

Por su parte, el percusionista Julián espera que dentro de una década o dos Grupo Frontera “haga un pie grande en la música”, tal y como en su momento lo lograron grandes estrellas como Vicente Fernández o Juan Gabriel.

Por el momento, el grupo dará show el 15 de noviembre en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Jugando a que no pasa nada, como se titula su más reciente disco. Su tour oficialmente arrancará el 2 de agosto en Las Vegas y en México comenzarán sus conciertos en San Luis Potosí el 24 de octubre.

La historia de Frontera inició interpretando covers, pero fue hasta que lanzó “No se va”, tema que originalmente era de Morat, cuando la banda apareció en el mapa e hizo que se le abrieran las puertas a los duetos, como con Carín León.

“El auge que tiene actualmente el regional era algo que necesitaba pasar porque hay muchos estilos y la música mexicana está muy fuerte por todo el mundo, lo hemos vivido poco a poquito”, comenta el baterista Carlos.

Respecto a la incursión de intérpretes de otros géneros al regional, los músicos coinciden en que todos son bienvenidos, pues consideran un orgullo que artistas de renombre estén volteando a ver este género musical.

“Nos gustaría que artistas americanos como Bruno Mars o Post Malone se animaran a hacer algo de regional para que el género siga creciendo; muchos del regional han entrado a géneros como reggaetón, corrido tumbado o tribal, es algo que seguir”, opina Payo.

Respecto a la prohibición de los corridos tumbados en algunos estados del país, los músicos consideran que una canción no cambiará el ambiente violento que tristemente se vive en el mundo.

“Música es música, a las leyes hay que respetarlas y nosotros estamos a favor de nuestros amigos, pero también permanecemos neutros en esto; no nos afecta colateralmente esta situación porque nuestras letras son de amor y desamor, nada más.

“Violencia hay en todo el mundo, una canción nunca cambiará esta situación, nosotros estamos a favor nada más de crear la música que nos encanta, que es la cumbia”, explica el acordeonista Juan.