[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla por el pronóstico de lluvia y posible caída de granizo en cinco alcaldías al sur de la Ciudad de México.
A través de su cuenta de X, indicó que el llamado es para las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Añadió que el pronóstico es para la tarde de este viernes con lluvia entre 15 y 29 milímetros, lo cual podría causar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caídas de ramas o lonas.
Lee también Conagua, CDMX y Edomex arrancan operativo por temporada de lluvias 2026; se extenderá hasta el 30 de noviembre
Por ello, recomendó retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, al igual que usar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.
Puede consultar más información en las cuentas oficiales de la SGIRPC o en su página web http://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Marina de Tavira gana premio en Cannes por "Siempre soy tu animal materno" junto a elenco femenino
Techbit
El crecimiento del fraude digital en México obliga a redefinir la identidad online
Tendencias
Caso “Perfect Day”; usuarios exigen a Semarnat la cancelación firmada contra el megaproyecto en Mahahual
Estados
Detienen a “El Comandante Blas”, presunto integrante de “La Barredora” en Tabasco; decomisan armamento y sustancias ilícitas
Sección
Pumas vs Cruz Azul: El historial de finales que definirá al mejor del Clásico Joven
Sección
Pet Fest 2026: La guía completa de actividades con tu mascota en la CDMX este 23 y 24 de mayo
Sección
Pronóstico del clima: ¿Lloverá hoy viernes 22 de mayo en la CDMX?
Sección
Fallece motociclista tras choque en Cuajimalpa: una mujer y una menor de edad quedan heridas