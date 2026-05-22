La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla por el pronóstico de lluvia y posible caída de granizo en cinco alcaldías al sur de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, indicó que el llamado es para las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Añadió que el pronóstico es para la tarde de este viernes con lluvia entre 15 y 29 milímetros, lo cual podría causar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caídas de ramas o lonas.

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Por ello, recomendó retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, al igual que usar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.

Puede consultar más información en las cuentas oficiales de la SGIRPC o en su página web http://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/

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