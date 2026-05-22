La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que todas las estaciones del Metro que actualmente están siendo intervenidas estarán totalmente renovadas antes de la Copa Mundial de Fútbol.

Durante un recorrido por la estación Auditorio, que fue reabierta el lunes 18 de mayo, dijo que las 20 estaciones llevan un avance de más del 80%.

"Antes del Mundial tendremos 20 estaciones del Metro totalmente renovadas".

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Luego del recorrido, en el que estuvo acompañada del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, la mandataria local mencionó que la inversión para la remodelación se ha destinado principalmente al mantenimiento profundo.

"Se destinaron principalmente mil 300 millones al mantenimiento profundo y estructural del Metro de la Línea 2 y en otras líneas que también así lo requerían, estamos hablando de mantenimiento a los trenes, mantenimiento profundo a sistemas de regulación, cableado, sistemas eléctricos, de drenaje, estamos hablando de intervención en mantenimiento en vías y todo lo que se requiere para que el metro tenga menos interrupciones".

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Brugada Molina dijo que este viernes se reunirá con las empresas a cargo de las obras para asegurar que se concluya antes de la Copa Mundial de Fútbol.

Señaló que la renovación se realizó bajo el pretexto de la justa deportiva, pero las obras se quedarán para la población después del evento.

Por su parte, Adrián Rubalcava explicó que en la estación Auditorio se cambiaron pisos, se colocaron filos de acero en escaleras, se renovaron muros, se cambiaron señalizaciones y se colocaron vitrales hechos por 25 artesanos mexicanos.

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Además se cambió la zona de taquillas, el sistema eléctrico, los baños para el personal, los torniquetes y se reubicó a comerciantes que estaban al exterior.

Ante la pregunta de si habrá sanciones a las empresas encargadas de los trabajos por atrasos en las obras, respondió que no se ha manejado.

"No, al día de hoy no hay un tema de sanciones, hay que recordar que los contratos están enfocados de manera anual y estamos haciendo un gran esfuerzo para que las obras se construyan", aseguró Rubalcava.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL