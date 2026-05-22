Con apoyo de la Marina Armada, fuerzas de seguridad del Estado de México recuperaron 11 inmuebles en los municipios de Ecatepec y Coacalco, en el marco del operativo “Restitución de Inmuebles”, mediante el cual se han recuperado un total de 174 propiedades desde 2025 que inició la operación.

La Secretaría de Marina informó que la Fiscalía General de Justicia del Edomex, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la policía municipal realizaron diligencias en las colonias Los Héroes Ecatepec, La Presa, Jardines de Morelos, Jardines del Tepeyac, José María Morelos y Pavón, así como Lomas de Coacalco, para devolver las propiedades a sus legítimos dueños.

Aseguró que en todo momento se garantizaron las condiciones de seguridad para las autoridades participantes y para las personas beneficiadas con estas acciones que buscan combatir el delito de despojo en el Estado de México y recuperar el patrimonio arrebatado a las familias mexiquenses.

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Avanza operativo "Restitución de Inmuebles" en el Edomex (22/05/2026). Foto: Especial

La Semar agregó que desde 2025 que se puso en marcha, participa en el operativo “Restitución de Inmuebles, con dispositivo de seguridad y apoyo operativo en distintos puntos del municipio.

Durante el desarrollo de las acciones, personal de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles llevó a cabo diligencias de restitución en diversas colonias, indicó.

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