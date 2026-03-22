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Después de que el reiteró que sus candidaturas para 2027 serán 100% abiertas a la ciudadanía, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reaccionó con ironía a lo que llamó un “notición” de Jorge Romero Herrera.

“Notición el que dio Acción Nacional. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena: ¡las encuestas! Ya veremos el desenlace”, expresó la morenista en sus redes sociales.

Ayer, Romero Herrera afirmó en un evento masivo en la Alameda del Sur que, a diferencia del oficialismo, en el partido blanquiazul “no hay corcholatas” y señaló que se han registrado ya cinco mil ciudadanos para participar en este proceso.

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“Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola queda exenta de esta apertura!”, garantizó ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y militantes de su partido.

Jorge Romero, dirigente del PAN, se reúne con gobernadores, diputados y militantes (21/03/26). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Jorge Romero, dirigente del PAN, se reúne con gobernadores, diputados y militantes (21/03/26). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

De acuerdo con el presidente del PAN, esta es la ruta para el triunfo electoral en los comicios intermedios de 2027, en donde busca arrancar “las mayorías ficticias a Morena”.

“Acá la competencia será real. Acá no vamos a inscribir a corcholatas cuando ya existe una corcholata predeterminada. Aquí quien gane, ganó”, indicó.

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Con información de Luis Carlos Rodríguez.*

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em/rmlgv

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