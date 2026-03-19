La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al Partido Acción Nacional (PAN) tras el anuncio de una reunión nacional convocada por su dirigente, al asegurar que la ciudadanía debe recordar los gobiernos emanados de ese partido y su alianza histórica con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la que nuevamente llamó “PRIAN”.

La Mandataria federal fue cuestionada sobre el encuentro anunciado por el líder panista, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que el evento del 21 de marzo representará “la decisión más importante” del partido en más de dos décadas para fortalecer su crecimiento electoral.

Al respecto, Sheinbaum minimizó el alcance del anuncio y señaló que se trata de un asunto interno del partido opositor.

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Sin embargo, la Presidenta aprovechó para cuestionar el desempeño de los gobiernos panistas y recordó los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, al señalar que las promesas de cambio y democracia no se cumplieron.

“Ahí está la esperanza que dio Fox, la esperanza de Calderón”, expresó en tono irónico.

La Mandataria federal sostuvo que el PAN y el PRI han actuado como un solo bloque político desde la década de los noventa, particularmente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando —afirmó— el panismo perdió su independencia política al respaldar reformas impulsadas por el priismo.

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Sheinbaum también criticó la política energética de administraciones pasadas y aseguró que durante los gobiernos panistas se sobreexplotó el yacimiento de Cantarell para incrementar la producción petrolera, principalmente con fines de exportación hacia Estados Unidos.

Indicó que los excedentes petroleros de aquellos años, que ascendieron a miles de millones de dólares, no se reflejaron en obras de infraestructura relevantes.

“Imagínense en qué se usó. ¿Qué recuerdan del periodo de Fox de una obra de infraestructura que se haya hecho con esos recursos?”, cuestionó, al tiempo que mencionó proyectos polémicos del sexenio calderonista.

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La Presidenta afirmó que es importante recordar ese periodo histórico, especialmente para las nuevas generaciones que no vivieron esos gobiernos y que hoy ya participan en procesos electorales. Asimismo, reiteró señalamientos sobre casos de corrupción y seguridad pública ligados a administraciones anteriores.

Finalmente, Sheinbaum señaló que los partidos de oposición están en su derecho de reorganizarse políticamente.

“Claro, pues que hagan su intento”, concluyó.

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