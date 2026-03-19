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La presidenta informó que la prioridad de México en la es que haya cero aranceles a la industria automotriz, al acero y el aluminio.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que ayer ya se haya dado una primera reunión previa a la revisión del tratado comercial entre entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial de EU (USTR en inglés), Jamieson Greer.

"¿Cuál va ser la prioridad para México en estas pláticas previas a la revisión?", se le preguntó.

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"Pues evidentemente que haya cero aranceles, como había antes de la llegada del en industria automotriz, en acero y en aluminio es es digamos la prioridad nuestra, y algunos temas de particulares que tienen que ver con mejorar el tratado comercial, pero esencialmente es eso, y vamos a ver cómo avanzan las conversaciones.

"Ayer tuvieron una primera reunión. Es bueno que se haya establecido este marco y pues vamos a seguir informando de cómo van estas conversaciones", respondió.

En , la presidenta destacó que es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado comercial.

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Rechazó que México se lleve los empleos de la Unión Americana a nuestro país, como algunas veces se piensa.

"Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del Tratado, porque sabemos del beneficio que tienen para México, pero hablando el otro día con algunas empresas automotrices por el vínculo que hay de la industria automotriz algunas piezas que se fabrican en México, otras que se fabrican en Estados Unidos.

"No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos como a veces se piensa: un empleo aquí genera al menos uno o dos empleos allá, de acuerdo distintos estudios. Entonces, es parte de los argumentos que se plantean en la mesa con el área de tratados del Gobierno de los Estados Unidos", comentó.

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Ayer, inició la primera ronda bilateral entre México y Estados Unidos en Washington D.C., entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial de EU (USTR en inglés), Jamieson Greer.

En su cuenta de X, el funcionario mexicano explicó: “Sostuvimos conversaciones con el Embajador , titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC”.

Añadió que “los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”.

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em/apr

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