Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a la fecha suman 19 mil 502 paisanos en el extranjero que se han registrado en el IMSS.

En conferencia de prensa presidencial, Zoé Robledo destacó que 2 mil 337 paisanos se han podido pensionar al completar las semanas que le faltaban para completar y recibir esta prestación.

"Ya hay 19 mil 500 personas, paisanos mexicanas y mexicanos en el exterior, registradas en el IMSS; incluso 2 mil 300 ya se han logrado pensionar, es decir, completaron sus semanas allá de trabajos previos que tuvieron en nuestro país y hoy ya son pensionados.

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"También han registrado 17 mil beneficiarios en México, es decir, atendemos a los paisanos, pero también a las familias que se quedan en nuestro país", comentó.

En Palacio Nacional, el director del IMSS destacó que 2 mil 693 ya pagaron también la cuota para acceder al Infonavit, e indicó que el salario promedio que han registrado es de 408 pesos diarios.

"Algo importante es el costo. Para nuestros paisanos, el aseguramiento salario mínimo es de mil 900 pesos o 107 dólares mensuales para el aseguramiento, insisto de ellos, de todos sus familias y no solo la parte médica, sino todas las prestaciones económicas que ofrece la seguridad social".

Señaló que los paisanos que necesiten más información pueden llamar al 011 52 55 41 66 5415, un call center que se ha abierto de forma exclusiva para atender sus dudas.

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