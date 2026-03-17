Ciudad Juárez.- Al menos 82 denuncias se han presentado en el estado de Chihuahua, por un presunto fraude en jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual asciende a un daño patrimonial de 1 millón 340 mil pesos.

Durante este martes, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detalló que el fraude habría sido cometido por supuestas empresas con el ofrecimiento de ampliar el monto de las pensiones y jubilaciones del instituto.

En conferencia de prensa, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango García, informó que hasta el momento hay 82 querellas en investigación, que suman un detrimento total de 1 millón 340 mil pesos.

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Explicó que, en octubre de 2025, las víctimas comenzaron a ser contactadas por Facebook y de voz en voz, para anunciar que a través de una empresa que se hacía llamar “Consultoría Legal”, se podía aumentar la mensualidad que recibían como pensionados o jubilados del IMSS.

Según explicó, las víctimas acudieron a la oficina que instaló la supuesta empresa, sobre la avenida Zarco, en la colonia Salud, en donde fueron atendidas por “asesores”, quienes describían cuál era el trámite a seguir y la cantidad de dinero que debían pagar.

Generalmente se trataba de 9 mil 200 pesos, que podían pagar hasta en tres partes, y algunas personas lo hicieron en efectivo y otras con transferencia, y bajo la promesa de que a los tres meses recibirían un retroactivo en el aumento de su pensión.

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Parte del engaño, era una llamada donde simulaban hablar por teléfono con un delegado del IMSS, para ganarse la confianza de las y los afectados, al hacerles creer que el trámite era tanto real, como legal.

Semanas o días después, los defraudadores se comunicaban con las víctimas, y les pedían más dinero para “liberar una cuenta”, también con el ofrecimiento de que obtendrían “retroactivos muy altos”.

Con el paso del tiempo, las víctimas notaron que no recibían dinero y acudieron a buscar a los supuestos asesores, por lo que a mediados de febrero se dieron cuenta de que ya no estaba nadie en las oficinas, y comenzaron a presentar las denuncias.

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El 25 de febrero se recibió la primera querella, por lo que la Policía de Investigación acudió al local, pero los delincuentes ya se habían ido, además de que no se encontraron indicios del paradero.

Actualmente, la línea de investigación rastrea las cuentas bancarias en las que se hicieron depósitos, a fin de dar con el paradero del o los responsables.

La coordinadora invitó a la ciudadanía que haya resultado afectada, a presentar su querella, para poder recuperar su patrimonio y llevar ante los tribunales a estos delincuentes.

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Asimismo, enfatizó la importancia de no caer en estos engaños, al estar alerta sobre la legalidad de los trámites y la formalidad de los negocios con los que se realizan este tipo de transacciones.

Hasta el momento, el IMSS en Chihuahua no ha emitido alguna postura referente a este hecho.

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