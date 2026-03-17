Juchitán, Oax. – Una persona del sexo masculino fue asesinada a balazos dentro de una escuela de nivel preescolar, cuando se realizaba un festival con motivo de la primavera, informaron las autoridades de esta ciudad zapoteca.

Los disparos y el asesinato, que se sucedieron poco después de las nueve de la mañana de hoy, provocaron escenas de pánico entre integrantes de la comunidad escolar y de los padres y de las madres que acompañaron a sus hijos a los bailables de la primavera.

El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, condenó el hecho y escribió “¡con los niños no!, ¡con las escuelas no!, ¡con la educación no! Esto se llama cobardía”.

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Más tarde, en un breve comunicado, condenó los hechos ocurridos dentro de una escuela y pidió a las autoridades, colectivos escolares y asociaciones de padres de familia a hacer un esfuerzo extraordinario “para detener la descomposición social que hoy nos lastima”.

Ante el pánico y la confusión, los docentes y padres no lograron reaccionar. Nadie vio nada. Ni cuántos eran y tampoco cómo se retiraron los atacantes. El ejecutado fue identificado como Julio César, dirigente de un grupo de moto taxis.

Los hechos ocurrieron dentro de la escuela preescolar “Luz María Serradel”, ubicada en la segunda sección de esta ciudad. Es la primera vez que un evento de violencia ocurre dentro de una institución educativa de la ciudad.

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En lo que va del mes de marzo de este año se han registrado nueve asesinatos en el Istmo de Tehuantepec. Juchitán suma ocho asesinatos, mientras que Salina Cruz lleva uno. Las ejecuciones persisten pese a los operativos de seguridad implementados en la zona istmeña.

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