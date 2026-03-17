Reynosa.- El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizó restos óseos humanos en una bolsa de plástico y un cráneo a la intemperie en el Libramiento Anzaldúas en Reynosa, Tamaulipas.

Al lugar, acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal quienes acordonaron el área ya que se encuentra a la entrada de la colonia Actrices Mexicanas.

Integrantes del colectivo dieron a conocer que una llamada anónima los alertó sobre la presencia de un cráneo a pocos metros de la carpeta asfáltica por lo que, al llegar al lugar, detectaron también una bolsa negra que contenía huesos.

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Al arribar los elementos de la Sedena y la Guardia Estatal confirmaron que en la bolsa había restos humanos.

Peritos de la unidad de servicios periciales, apoyados por binomios caninos, realizaron la inspección de los restos, mientras que personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento y traslado al anfiteatro de la ciudad de Reynosa.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer por medio de redes sociales que las autoridades atienden el reporte sobre el hallazgo de posibles restos óseos en el Libramiento de Reynosa a la altura de la colonia Actrices Mexicanas.

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"Elementos de seguridad y personal especializado se encuentran en el área, llevando a cabo los protocolos correspondientes para el procesamiento del sitio", informó la Vocería.

Se informó que el colectivo continuará con la inspección con el objetivo de descartar la presencia de más restos que pudieran corresponder a la misma persona.

El Colectivo realizó un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con un familiar desparecido, presenten la denuncia correspondiente para que se agilicen las investigaciones del caso.

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