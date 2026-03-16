La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que realizó diligencias periciales tras el hallazgo de restos óseos en el municipio de Plutarco Elías Calles.

Durante una jornada de búsqueda realizada entre el 11 y el 13 de marzo, integrantes del colectivo Buscando a Jonás, de Puerto Peñasco, localizaron un panteón clandestino en el desierto cercano a Sonoyta, donde identificaron al menos 16 fosas y restos óseos que según su experiencia podrían corresponder a más de 20 personas.

Al respecto, la Fiscalía de Sonora refirió que por el momento no es posible determinar a cuántos individuos pertenecen los restos localizados, ya que actualmente el área especializada de Servicios Periciales realiza el procesamiento técnico de reasociación de los elementos óseos recuperados.

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Será una vez que concluyan los trabajos antropológicos y la obtención de perfiles genéticos, cuando se pueda determinar con mayor precisión el número de personas al que corresponden los restos hallados, así como avanzar en los posibles procesos de identificación.

Colectivo localiza 16 fosas clandestinas en Sonora (16/03/2026). Foto: Colectivo Buscando a Jonás

Durante las diligencias, los peritos realizaron labores de excavación, fijación y documentación pericial, conforme a los protocolos aplicables en investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

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También participaron en las labores de acompañamiento elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) e integrantes del colectivos de búsqueda.

Los indicios localizados, tanto en excavación como en superficie dentro del área intervenida, fueron debidamente asegurados y trasladados al área forense, donde continuarán los análisis correspondientes para avanzar en los procesos de identificación.

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