Más Información

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

Falla en andamio deja a trabajador suspendido entre los pisos 34 y 39 del Hotel St. Regis; rescatistas logran salvarlo

Falla en andamio deja a trabajador suspendido entre los pisos 34 y 39 del Hotel St. Regis; rescatistas logran salvarlo

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que realizó diligencias periciales tras el hallazgo de en el municipio de Plutarco Elías Calles.

Durante una jornada de búsqueda realizada entre el 11 y el 13 de marzo, integrantes del colectivo Buscando a Jonás, de Puerto Peñasco, localizaron un en el desierto cercano a Sonoyta, donde identificaron al menos 16 fosas y restos óseos que según su experiencia podrían corresponder a más de 20 personas.

Al respecto, la Fiscalía de Sonora refirió que por el momento no es posible determinar a cuántos individuos pertenecen los restos localizados, ya que actualmente el área especializada de Servicios Periciales realiza el procesamiento técnico de reasociación de los elementos óseos recuperados.

Lee también

Será una vez que concluyan los trabajos antropológicos y la obtención de perfiles genéticos, cuando se pueda determinar con mayor precisión el número de personas al que corresponden los restos hallados, así como avanzar en los posibles procesos de identificación.

Colectivo localiza 16 fosas clandestinas en Sonora (16/03/2026). Foto: Colectivo Buscando a Jonás
Colectivo localiza 16 fosas clandestinas en Sonora (16/03/2026). Foto: Colectivo Buscando a Jonás

Durante las diligencias, los peritos realizaron labores de excavación, fijación y documentación pericial, conforme a los protocolos aplicables en investigaciones relacionadas con .

Lee también

También participaron en las labores de acompañamiento elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) e integrantes del colectivos de búsqueda.

Los indicios localizados, tanto en excavación como en superficie dentro del área intervenida, fueron debidamente asegurados y trasladados al área forense, donde continuarán los análisis correspondientes para avanzar en los procesos de identificación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]