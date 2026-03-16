TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Adelmo Benjamín N, originario de Honduras, fue detenido, como presunto responsable del feminicidio de Rosemary, asesinada el pasado domingo dentro de un hotel en el municipio de Pijijiapan, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

La necropsia legal determinó que la víctima de 36 años, falleció de asfixia mecánica por sofocación. Su cuerpo yacía sobre una cama al lado de una almohada.

"Entonces la asfixia mecánica por sofocación, esto quiere decir que se le obstruyó las vías respiratorias con algún objeto, en este caso llegamos a la conclusión, que fue con la almohada", detalló el fiscal.

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De inmediato, explicó, se montó un operativo para lograr la detención del presunto feminicida, del que se tenían ya algunos datos de identificación.

La joven ingresó a un hotel con una persona durante la madrugada, posterior, según las cámaras de vigilancia, el supuesto feminicida salió y dejó a la mujer sin vida en la habitación.

Con el apoyo, luego de la alerta, del gobierno de Oaxaca, fue detenido el hondureño Adelmo Benjamín N, de 26 años , quien está ya identificado, afirmó Llaven Abarca.

Al sujeto se le aseguró una motocicleta que era propiedad de Rosmery. Se trabaja con la fiscalía general de Oaxaca para que en las próximas horas sea trasladado a Chiapas para que sea sometido a la acción legal.

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La administración de un hotel ubicado en la zona céntrica de Pijijipan alertó a las autoridades ministeriales sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Rosmary.

Funcionarios de las Fiscalías de Distrito Istmo-Costa y de Feminicidios iniciaron las investigaciones preliminares con la recopilación de los datos de pruebas.

La Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1, manifestó que con este nuevo caso suman ya " 10 feminicidios durante este año en Chiapas.

Rosmery no es sólo un número, es una vida arrebatada, una familia rota y un recordatorio de la vulnerabilidad en la que se halla ese sector en Chiapas, alertó.

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La Colectiva advirtió que nuevamente, el horror de la violencia machista lacera; y que es aún más alarmante que precisamente en marzo, el mes en que se conmemora la lucha por los derechos de las mujeres, se lamenten muertes que pudieron ser evitadas.

Puntualizó que es urgente la revisión de la alerta de violencia de género, porque es imperativo que esa medida se amplíe a más municipios con prioridad en las zonas donde los índices de violencia feminicida están aumentando drásticamente.

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