Culiacán, Sin.- A propuesta de la Secretaría de la defensa Nacional, el general Brigadier en activo, Sinhuhé Tellez López, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en sustitución del general, Oscar Rentería Schazarino, quien el jueves pasado presentó en forma sorpresiva su renuncia.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, le tomó la protesta al nuevo funcionario del área de seguridad, quien proviene de la comandancia del 110 Batallón de Infantería, con sede en el municipio de San Ignacio.

Dio a conocer que en atención a la propuesta del Secretario de la Defensa Nacional, general de división, Ricardo Trevilla Trejo, se designó al general, Sinuhé en el cargo que quedó acéfalo desde el jueves pasado, en base a sus conocimientos sobre Sinaloa, ya que en el 2005, ocupo la comandancia de la Novena Zona Militar, en Culiacán.

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Previo a la ceremonia oficial de toma de protesta del nuevo Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Rocha Moya hizo un público reconocimiento a la labor desempeñada durante casi 15 meses, en este mismo cargo, el general Rentería Schazarino, quien se incorporó a tareas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Rocha Moya, citó: “ trabajamos muy bien con el general Schazarino, nos apoyo mucho en la coordinación entre todas las fuerzas, y sigue la coordinación, por lo que en primer término quiero expresarle mi reconocimiento”.

En presencia del comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, general de división, Héctor Ávila Alcocer, el mandatario estatal le tomó la protesta de ley, al nuevo miembro de su gabinete que asume la titularidad en el área de seguridad pública estatal.

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Al asumir el cargo en forma oficial, el general brigadier, Sinhuhé Tellez apuntó que tiene la confianza que con la cooperación de todas las instituciones de seguridad se va a salir adelante para lograr un estado más seguro y próspero, de la mano con la estrategia de seguridad y la paz del gobierno federal.

En la ceremonia, se dio a conocer que el nuevo funcionario, cuenta con una trayectoria de 35 años de servicio en las fuerzas armadas y posee una licenciatura en Administración Militar, una maestría en Dirección Estratégica y otra Maestría en Seguridad Nacional.

Se informó que a lo largo de su carrera militar a desempeñado cargos como comandante de Sección en el 33 Batallón de Infantería, en Torreón, Coahuila, comandante de la compañía 53 Batallón de Infantería, en Tlaltenango de Sánchez, en Zacatecas y segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería, en el Estado de México.

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