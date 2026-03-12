El director general de HSBC México, Jorge Arce, reconoció que en la actual administración hay una estrategia de seguridad que comienza a dar resultados y que puede ayudar a tener una mejor relación con Estados Unidos, de cara a la revisión del acuerdo de libre comercio vigente con ese país y con Canadá.

En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la edición 89 de la Convención Bancaria, a realizarse en Cancún del 18 al 20 de marzo, dijo que se deben mantener los esfuerzos en la materia, para reducir la presencia del crimen organizado y la impunidad que afecta a al país.

“Tenemos que seguir, ser un país de leyes, democrático. Que sepamos que donde pongamos nuestro negocio hay autoridad que nos va a cuidar. Es una gran noticia que el país esté haciendo una estrategia de seguridad, que no haya impunidad para nadie. Yo tengo mucha memoria y no recuerdo que alguien haya hecho algo así para mantenernos seguros como país”, dijo el directivo.

Arce resaltó que se ha logrado disminuir la incidencia de delitos de alto impacto, en un momento en que el combate al crimen organizado está bajo escrutinio de Estados Unidos

Resaltó que 2026 será un año de grandes inversiones para HSBC en México, donde acelerarán su estrategia para ganar mercado en el segmento de clientes afluentes, además de las conexiones internacionales en servicios financieros que ofrece el banco de origen británico.

El directivo comentó que, en su estrategia orientada a segmentos de ingresos medios y altos, el banco seguirá ofreciendo servicios integrales, como seguros, inversión, entre otros. En ese sentido, dijo que, aunque son un banco universal, concentrarán su inversión en productos y servicios con mayor retorno.

“2026 va a ser el año que HSBC ha invertido más en este país, excepto el día que compraron Bital. Estamos invirtiendo más que nunca en infraestructura”, dijo. Aseguró que la empresa está contratando un nuevo equipo especializado en infraestructura para financiar y atraer inversionistas a proyectos que demanda el país en sectores estratégicos.

Arce reconoció que la llegada como presidente del consejo de HSBC México del exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, ayudará a tener mayor interlocución en la estrategia de crecimiento que busca la institución. “Tener a José Antonio, que es una autoridad moral, una voz muy fuerte, crítica, va a ayudar muchísimo”, recalcó.