En Palacio Nacional, ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss, afirmó que la estrategia federal de seguridad da resultados eficaces, con presencia permanente en territorio de los tres niveles de gobierno, y la atención a las causas de la inseguridad, que se consolidarán con diversas acciones en territorio.

Durante el Encuentro de Coordinación con presidentas y presidentes Municipales de Territorios de Paz, a nombre de los 61 alcaldes, la edil ecatepense recordó que durante décadas la gente exigió seguridad y presencia permanente del Estado, y hoy se trabaja de la mano de la Federación.

La alcaldesa expuso que en Ecatepec el gobierno municipal atiende las causas de la inseguridad con apoyos para que los jóvenes continúen sus estudios, oportunidades laborales y de esparcimiento, atención a conductas de riesgo, rescate de espacios públicos y creación de senderos seguros.

Lee también Hombre ingresa a reserva de leones en Ocoyoacac y resulta lesionado; Fiscalía de Edomex emite ficha de búsqueda para localizar a sus familiares

Con respaldo de distintas dependencias federales se realizan intervenciones en las comunidades para generar territorios de paz, con ferias de prevención, atención de problemáticas y prestación de servicios públicos y de salud, expresó.

Ante Claudia Sheinbaum alcaldesa de Ecatepec afirma que estrategia federal de seguridad da resultados eficaces Foto: Especial.

En el encuentro participaron además de la presidenta Sheinbaum, 17 funcionarios federales como los titulares de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Cultura y Mujeres.

La alcaldesa de Ecatepec reiteró que la coordinación que lidera la presidenta de la República, bajo el esquema de Mando Único, y con respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hoy permite que las instituciones de seguridad y procuración de justicia actúen con claridad, información compartida y presencia real en territorio.

Lee también Dan último adiós a mujer fallecida tras ser atropellada por camión de basura en San Mateo Nopala, Edomex; realizan misa de cuerpo presente

Cisneros Coss dijo que la estrategia instrumentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, funciona porque se aplica en territorio y tan sólo en el Estado de México el homicidio doloso bajo en 61%; robo de vehículo 39 %; extorsión 37 %; robo a casa habitación 21 % y robo a negocio 23.9%.

Mientras que, en Ecatepec, donde por años los grupos criminales vulneraron la seguridad y la gobernabilidad, hoy se consolida una incidencia a la baja de los delitos de alto impacto. “La estrategia funciona cuando hay coordinación institucional, presencia del Estado y atención a las causas de la inseguridad”, destacó.

Azucena Cisneros afirmó que se fortalecerá en territorio la estrategia federal junto a la municipal con proximidad social en más de 500 comunidades, capacitación y profesionalización de los policías para garantizar paz y tranquilidad a las familias.

Lee también Marcha lenta en el Tren Suburbano entre Cuautitlán y Tultitlán; reportan retrasos por presencia de personas en vías

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr