Tultepec, Mex.- Una persona sin vida es el saldo preliminar que dejó una explosión registrada en un taller de pirotecnia, ubicado en un espacio no permitido por la Secretaría de la Defensa Nacional para la fabricación de este tipo de artificios.

Los hechos se registraron alrededor del medio día de este martes, en la colonia Amado Nervo del municipio de Tultepec.

De acuerdo a fuentes locales, se trata de un hombre de alrededor de 40 años de edad quien perdió la vida a consecuencia de la explosión en el sitio.

Al lugar se trasladaron elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tultepec para atender la emergencia, encontrando el cuerpo sin vida del hombre.

Marco Antonio es el nombre de la persona fallecida a causa del siniestro relacionado a la fabricación de pirotecnia, presuntamente en un taller clandestino.

La zona donde ocurrieron los hechos, se encuentra acordonada por elementos de la policía municipal, en espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realicen el levantamiento del cadáver e inicien las investigaciones correspondientes.

