Tecámac, Méx.- La tormenta con granizo que azotó Tecámac la tarde y noche de ayer dejó afectaciones materiales en varias comunidades del norte del municipio, sin que se registraran personas lesionadas.

Autoridades municipales cuantificaron daños en al menos siete viviendas, principalmente por colapso de techos de lámina en Santa María Ajoloapan, donde una familia integrada por madre e hijo recibió traslado temporal al Centro Miel para resguardo nocturno.

Personal del Sistema DIF Municipal inició censos este martes en San Jerónimo Xonacahuacan y Real Granada para determinar las necesidades de la población, como material de construcción para rehabilitar techos, reposición de muebles y electrodomésticos dañados por agua y granizo.

En cuanto a vehículos, brigadas atendieron dos automóviles varados por acumulación de agua en la entrada de San Pedro Pozohuacan.

En San Jerónimo Xonacahuacan, la caída de dos tejabanes provocó daños en dos vehículos particulares.

Reportes adicionales indicaron vehículos varados en vialidades principales, incluida la autopista México-Pachuca, donde el granizo cubrió tramos y generó obstrucciones.

Granizada causa daños en viviendas y autos en Tecámac; autoridades despliegan brigadas en comunidades afectadas. Foto: Especial

Otras intervenciones incluyeron desalojo de agua en calles de Real Granada, cuarta sección, con uso de equipos tipo páchara; atención a anegaciones en San Pedro Atzompa por desbordamiento del Canal Golondrinas; saneamiento en una vivienda de Lomas de Tecámac por escurrimiento de aguas negras; y coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras caída de postes eléctricos con transformador en Haciendas del Bosque, primera sección, y en Los Reyes Acozac, a la altura del kilómetro 45 de la carretera federal.

La alcaldesa, Rosi Wong Romero, instruyó al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), Protección Civil, Bomberos y Servicios Públicos para desplegar brigadas en las comunidades.

Personal de las dependencias municipales retiró estructuras dañadas, desalojaron agua y monitorearon zonas afectadas durante la noche y la madrugada.

El gobierno local dio a conocer que mantiene recorridos preventivos y prioriza la evaluación completa de daños para entregar apoyos necesarios a las familias.

La mañana de este martes aún había acumulado hielo en varias calles del municipio.

LL