Tras el hallazgo sin vida del tercer trabajador del edificio colapsado en la colonia Tránsito, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) continuará con la investigación, a través de peritos, para determinar las causas del colapso, precisó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

“Con eso abrirá un expediente y una investigación que dirá que fue lo que realmente pasó y la razón por la cual estás losas cayeron, prácticamente tres losas completas cayeron: segundo y primer piso”, dijo.

Al dar una última actualización de los hechos, la secretaria explicó que tras el hallazgo del tercer cuerpo, se iniciará con la desactivación de los servicios de emergencia que se desplegaron para el rescate.

Urzúa Vanegas hizo un recuento de los trabajos de rescate: precisó que la tarde de ayer, cerca de las 16:00 horas, fue localizado el primer trabajador sin vida; durante la madrugada, cerca de las 4:00 a.m. se encontró el segundo cuerpo; y esta mañana, tras ser ubicado, se extrajo el cuerpo del tercer trabajador.

Los cuerpos rescatados de los escombros quedaron a cargo del Ministerio Público para su traslado.

Tras el colapso del inmueble en demolición, las autoridades de Protección Civil dieron a conocer que tras cotejar el listado de trabajadores con la empresa, se determinó que cuatro personas estaban bajo los escombros.

Un primer trabajador fue localizado con vida la tarde de ayer, por lo que fue trasladado al hospital Rubén Leñero.

Tras la desactivación de la emergencia en el edificio colapsado ubicado en la Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuahutemoc los trabajos de rescate fueron suspendidos y el personal de emergencia, como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, se retiró del lugar.

La circulación vial sobre Tlalpan fue reabierta en la zona.

De acuerdo con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, los trabajos de demolición fueron suspendidos y se procederá a la indagatoria por parte de la fiscalía capitalina para determinar las causas del colapso que provocaron la muerte de tres trabajadores.

