La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó el hallazgo sin vida del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc.

"Continuamos trabajando para lograr el rescate del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Lamentablemente, tenemos la confirmación de que fuera hallado sin vida”, publicó en X.

Con esto, suman tres los trabajadores que fueron localizados sin vida tras los trabajos de rescate.

En este momento iniciamos labores de recuperación de la tercera persona. Continúo informando. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/dZbhF2RXJb — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

