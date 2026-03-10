Uno de los dos edificios privados que está en proceso de demolición, pues tiene daños desde los sismos de 1985 y 2017 y está catalogado de alto riesgo, ubicado en el número 150 de la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, se colapsó y provocó que cuatro trabajadores quedaran atrapados. Uno fue rescatado con vida, otro murió y dos más eran buscados entre los escombros por cuerpos de emergencia.

Por la noche, especialistas en estructuras y rescatistas laboraban de forma manual para hallar a las dos víctimas y, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, lo hacían “a marchas forzadas” y las tareas iban a durar toda la noche.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró a través de su cuenta de X que “dos personas permanecen bajo los escombros; una más fue trasladada a un hospital para su atención y, lamentablemente, una fue encontrada sin vida. Nuestra solidaridad con los familiares de la víctima. Los equipos de rescate seguirán trabajando en el punto durante la noche”.

El edificio presentaba afectaciones desde el sismo de 1985 y luego en 2017, por lo que se realizaban trabajos para su demolición cuando se derrumbó. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

La causa del derrumbe no se sabía hasta ayer por la noche. Cientos de trabajadores laboraban en el edificio colapsado, hasta donde llegaron los familiares de las personas que quedaron atrapadas.

Además, binomios caninos realizaban tareas en el sitio para poder localizarlos, así como ocurrió con quien fue hallado sin vida.

La circulación vehicular estaba cerrada a la altura de la estación del Metro San Antonio Abad hacia el Centro de la Ciudad de México, justo donde el Gobierno capitalino construye el Parque Elevado. La Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) operaba con normalidad.

El incidente

Alrededor de las 14:00 horas fue cuando se tuvo el reporte del desplome de tres pisos del inmueble. Cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender la emergencia, como fue el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil, policías capitalinos y del ERUM, así como integrantes de la Secretaría de Marina.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la zona en la que colapsó el edificio. Foto: Especial

Minutos más tarde acudió al sitio la jefa de Gobierno, quien precisó que se trataba del colapso de un edificio privado que estaba en proceso de demolición y que estaban laborando para rescatar a las personas atrapadas. Confirmó que uno había sido rescatado y llevado al Hospital Rubén Leñero para su atención médica.

La titular de la SGIRPC permaneció en el lugar y más tarde confirmó que habían hallado a una víctima, sin vida. Seguían, sin cesar, buscando a los otros dos.

Era considerado de alto riesgo

En su último reporte, Urzúa confirmó que el edificio está siendo demolido por la empresa Demet, que empezó desde octubre pasado pues el inmueble tenía daños; en “[19]85 tuvo afectaciones, siguió funcionando; en 2017 las afectaciones fueron mayores y se le solicitó al dueño que hiciera la demolición”. Comentó que el inmueble tiene una antigüedad de entre 50 y 60 años y reconoció que la zona ha sido afectada por los sismos. Ante ello, la funcionaria dijo que se le habían otorgado facilidades administrativas para poder hacer la demolición, pues el dueño quiso hacerlo por su cuenta.

En el sitio continúan los trabajos para localizar a las personas que siguen atrapadas. Foto: Especial

Urzúa rechazó que las obras del Parque Elevado tuvieran relación con el incidente.

Sobre el tema, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó que tenía ese permiso con facilidad desde noviembre de 2025 e indicó que instalará una mesa con la Secretaría de Vivienda para revisar las autorizaciones e intervenciones del inmueble. Con información de Frida Sánchez y Juan Carlos Williams.

