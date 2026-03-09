La empresa Desarrolladora Metropolitana (DeMet) era la encargada de la rehabilitación del edificio que colapsó la mañana de este lunes en el cruce de Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, inmueble que resultó dañado tras el Sismo del 19 de septiembre de 2017 en México.

Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, quien explicó que dicha desarrolladora obtuvo la licitación para llevar a cabo la reconstrucción de diversos inmuebles afectados por ese sismo en la capital.

En el lugar del colapso continúan desplegados elementos de distintas corporaciones de emergencia y seguridad. Personal del Ejército Mexicano, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Marina mantiene labores de apoyo en la zona, mientras que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México resguardan el perímetro.

Las autoridades continúan con las maniobras de búsqueda entre los escombros, ya que se presume que al menos dos personas permanecen atrapadas bajo la estructura colapsada. Los trabajos de rescate se mantienen mientras equipos especializados revisan el área para localizar a los posibles sobrevivientes.

Derrumbe de edificio en demolición en San Antonio Abad, autoridades acordonan y resguardan la zona. 9 de Marzo 2026/ Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL

Alcaldesa de Cuauhtémoc asegura que edificio tenía permiso de demolición

La alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reportó que el edificio que colapsó en el cruce de Alfredo Chavero y Calzada San Antonio Abad contaba con un permiso de facilidades otorgado desde noviembre de 2025 para ser demolido pues era considerado de alto riesgo.

En entrevista, desde la zona donde se buscan a tres trabajadores que quedaron bajo los escombros, dicho permiso estaba relacionado con trabajos en el predio.

Ante lo ocurrido, Rojo de la Vega informó que se instalará una mesa de trabajo con la Secretaría de Vivienda, que asumió la Comisión de Reconstrucción, para revisar a detalle los permisos y condiciones en las que se autorizó la intervención en el inmueble.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las labores de búsqueda entre los escombros, ya que continúan desaparecidas tres personas. Equipos de emergencia y rescatistas siguen trabajando en el lugar con maquinaria y herramientas especializadas para localizar a las víctimas.

