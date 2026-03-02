La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó, para el disfrute de las y los vecinos, la Plaza Rio de Janeiro completamente rehabilitada.

Durante el acto protocolario, que se realizó la noche de este lunes, detalló que este lugar no había sido intervenido desde hace más de 40 años, pues las anteriores administraciones decidieron voltear hacia otro lado.

Explicó que en total se intervinieron 11 mil metros cuadrados, se colocó adoquín, luminarias nuevas y se rehabilitó la escultura de David, figura icónica de la colonia Roma, “que no le habían metido mano, sin albur”.

Lee también Alessandra Rojo de la Vega encabeza Jornada de Limpia Cuauhtémoc; realizan acciones de alumbrado, drenaje y vialidad

De igual forma, anunció que a partir de hoy esta plaza contará con vigilancia permanente y que no habrá franeleros a su alrededor.

“Hoy tenemos un compromiso con nuestras vecinas y vecinos: a partir de hoy esta plaza tendrá vigilancia permanente, nuestra policía, Oriones, van a estar permanentemente cuidando a nuestros hijos, hijas y familias. También damos inicio y banderazo a un programa que llevamos planteando entre varias de las direcciones generales que se llama ‘La Calles es de Todos’, la calle es de todas las personas, ¿y eso qué significa? Que este esfuerzo no se quede aislado en una gran recuperación de una plaza. Vamos a estar atendiendo, permanentemente, todas las secciones alrededor: no más franeleros, no más personas que cobran en la vía pública, porque esta es una falta administrativa. No habrá franeleros alrededor de este parque. Vamos a reordenar los establecimientos mercantiles, las mesas que abusan, las terrazas, los enseres, que tienen permisos por el Gobierno de la Ciudad, pero que abusan y no dejan caminar a nuestras vecinas y vecinos”, adelantó.

La administración anuncia vigilancia permanente y reordenamiento de terrazas y comercios como parte del plan Renace Cuauhtémoc. (02/03/26) Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Asimismo, Rojo de la Vega apuntó que también se reordenará el comercio en la vía pública, y prometió que no habrá más ambulantes: “aunque nos peguen seguiremos adelante”.

“Por fin les entregamos su parque restaurado, su parque lleno de vida, con luminarias nuevas, un espacio donde van a poder compartir en familia, donde vamos a poder convivir con un gobierno cercano, completamente transparente… Esta Plaza Río de Janeiro que por más de 40 años no se intervino, se las entregamos como un compromiso real con ustedes, un compromiso que es no es el final, sino el inicio de muchos cambios que tendremos en esta gestión, en este gobierno del cambio”, aseveró.

Lee también Mesas de diálogo continúan tras retiro de comerciantes de San Cosme; Rojo de la Vega propone opciones de empleo

Al llegar a la Plaza Río de Janeiro, la alcaldesa saludó a los asistentes y encabezó el encendido de la fuente, que por varias semanas había permanecido apagada.

Por último, subrayó que esta entrega forma parte de su programa Renace Cuauhtémoc, con el que entregan obras rehabilitadas todos los lunes y miércoles.

Acompañaron a la edil todas las directoras y directores de distintas áreas de la demarcación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov