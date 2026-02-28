La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó este sábado la Jornada de Limpia Cuauhtémoc, donde se atendieron necesidades de los vecinos respecto a alumbrado, drenaje y vialidad.

La intervención se realizó en el polígono conformado por las calles Francisco Tamagno, Felipe Villanueva, Florencio Constantino y Beethoven, donde alrededor de 500 servidoras y servidores públicos trabajaron de manera simultánea para recuperar el entorno urbano.

En materia de alumbrado se realizaron 3 reparaciones de circuitos, 9 reconexiones de luminarias, 15 instalaciones o sustituciones y 14 cambios de fotocelda, dejando habilitadas 83 luminarias en total. Más luz significa más seguridad y mayor tranquilidad para quienes caminan la zona por la noche.

También se realizaron 350 metros de desazolve en la red de drenaje para prevenir encharcamientos, así como la limpieza de 18 accesorios hidráulicos.

En infraestructura vial se atendieron 65 metros cuadrados de bacheo, además de reforzarse mil 758 metros de balizamiento vehicular y 440 metros de balizamiento de guarniciones, mejorando la visibilidad y el orden vial.

Leer también: Realizan clausura simbólica de construcción cercana al árbol Eugenio; denuncian riesgo para su bienestar

Durante la Jornada de Limpia se realizaron acciones de alumbrado, drenaje, vialidad y arbolado. (Foto: especial)

En cuanto al arbolado, se llevó a cabo la poda de 8 árboles y el derribo de un ejemplar muerto que representaba riesgo para transeúntes.

Las alcaldía expuso que las tareas generales de limpieza y mejoramiento se realizaron en conjunto entre todas las áreas del gabinete, mientras que los trabajos técnicos de infraestructura, drenaje y alumbrado fueron ejecutados por personal especializado para asegurar que las reparaciones quedaran correctamente concluidas.

“Estamos balizando, vamos a desazolvar, tapar baches. Todo en comunidad, trabajadoras, trabajadores de la alcaldía, vecinos, vecinas nos acompañan. Estamos también levantando tiraderos, barriendo, podando, cambiando luminarias. Estos son nuestros sábados de Limpia Cuauhtémoc”, expresó la alcaldesa durante el recorrido.

La alcaldesa informó que Limpia Cuauhtémoc continuará recorriendo las colonias de la demarcación con jornadas que dejan resultados visibles desde el primer momento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr