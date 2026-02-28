Vecinos de la alcaldía Benito Juárez, cercanos al árbol Eugenio, clausuraron de manera simbólica la obra de la constructora Adinse que labora a metros del ejemplar, pues afirman causa un riesgo para el bienestar del árbol que tiene más de 100 años de existencia.

Con calcomanías vecinos advirtieron a trabajadores el daño que representa la construcción para el árbol Eugenio de más de 150 años y 30 metros de altura, que está catalogado como Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México desde junio de 2024.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Laura Ballesteros, legisladora federal y activista, refirió que la empresa ha seguido la construcción del árbol sin un plan de manejo, por lo que vecinos piden a las autoridades se apliquen las sanciones correspondientes a la constructora.

“Los vecinos su petición son sanciones a la empresa por haber construido durante un año entero esta obra, violando la declaratoria de patrimonio, sin plan de manejo y sobre todo, habiendo talado al árbol Eugenito, que no olvidamos”.

“Ustedes saben que todos los árboles están conectados incluso por debajo en las raíces. Lo que ha sucedido desde entonces es que este árbol no cuenta y no contaba con plan de manejo hasta apenas hace unos días y la empresa de constructora lleva un año construyendo sin plan de manejo, violatorio a todas luces de la ley”, sostuvo.

afcl