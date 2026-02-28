Atizapán de Zaragoza, Méx.— Familiares y amigos de Renata Palmer se manifestaron en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, donde exigieron ser escuchados por la autoridad judicial con el propósito de que Rodolfo “N”, alias El Wero Bisnero, sea investigado por feminicidio y no por homicidio, como fue clasificada la imputación.

“¡No fue homicidio, fue feminicidio!”, “¡No estamos todas, nos falta Renata!”, exclamaron durante la manifestación en la que impidieron el paso sobre la avenida Jorge Jiménez Cantú, a la altura del acceso a la autopista Chamapa-Lechería.

A Renata la encontraron sin vida en un departamento en octubre de 2025 y, de acuerdo con su hermana, Bárbara Palmer, el sujeto la asesinó frente a una bebé de dos años de edad, quien quedó huérfana de madre. A pesar de que intentó escaparse, fue detenido por guardias de seguridad del complejo y puesto a disposición de las autoridades.

“Desde el primer día lo habían clasificado como feminicidio y después lo reclasificaron como homicidio. Esta persona era de total confianza de mi hermana y de la familia porque eran amigos de años”, dijo Bárbara sobre el caso de su hermana, quien murió a los 32 años de edad.

Buscan a Jimena

En la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, familiares de Jimena Sánchez Alcántara levantaron las plumas para permitir el paso libre de vehículos por espacio de una hora, en señal de protesta por la desaparición de la joven de 18 años de edad.

Jimena fue reportada como desaparecida el pasado 21 de febrero y la vieron por última vez en la comunidad de El Jagüey, en el municipio de Tepotzotlán; ante la falta de datos que permitan su ubicación, unas 100 personas protestaron para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México les ayude a dar celeridad en el proceso de búsqueda.