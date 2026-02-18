La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el presidente municipal de Querétaro, FeliFer Macías, firmaron una Carta de Amistad que establece una ruta de colaboración institucional entre ambos gobiernos.

El acuerdo permitirá intercambiar y replicar prácticas exitosas en materia de seguridad, servicios públicos, profesionalización de estos y recuperación de espacios con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de la gente.

Durante su mensaje, la alcaldesa señaló que gobernar bien nunca ha sido lo fácil: “Lo fácil es echar culpas; lo difícil es asumir responsabilidades. Por eso abrimos las puertas a gobiernos que quieran trabajar en serio y compartir lo que sí funciona”.

Acompañada por Paloma Palacios González, representante del Gobierno del Estado de Querétaro en la Ciudad de México, Rojo de la Vega destacó que Cuauhtémoc es una de las demarcaciones más complejas del país y que aquí se gobierna con presencia en la calle y decisiones firmes. “No administramos inercias, incomodamos al desorden. Y cuando dos gobiernos que creen en el orden y en la ley se coordinan, los resultados se multiplican”.

Al respecto, FeliFer Macías señaló que esta alianza responde a una visión compartida de gobierno cercano y responsable. “Tenemos la obligación generacional de marcar una diferencia en la forma de hacer política. Cuando el orden y el respeto a la ley se convierten en política pública, se traduce en seguridad, en mejores servicios y en tranquilidad para las familias”.

Expresó además su solidaridad con la alcaldesa y su equipo ante los recientes hechos de violencia y reiteró que desde Querétaro respaldan a quienes defienden el Estado de Derecho.

Acompañados por integrantes de ambos gabinetes, los ediles coincidieron en que esta alianza representa un compromiso para trabajar mejor y aprender mutuamente, con el enfoque de fortalecer sus prácticas mediante la coordinación institucional.

