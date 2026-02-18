Dos mujeres y un hombre de origen extranjero fueron aprehendidos en la alcaldía Cuauhtémoc por policías de la Ciudad de México, acusados de haber robado varias piezas de joyería a una adulta mayor, bajo el pretexto de limpiarlas con productos especiales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), los oficiales en campo recibieron una alerta por robo a casa habitación en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, en la alcaldía Azcapotzalco.

Al llegar al lugar, una mujer refirió a los uniformados que momentos antes, dos mujeres y un hombre ingresaron a su domicilio ofreciendo un producto especial para limpiar joyería, sin embargo, tomaron seis relojes de alta gama y siete cadenas de oro y escaparon.

Lee también: Simulacro en Benito Juárez deja saldo blanco; evacúan 103 edificios públicos y participan más de 6 mil personas

Los oficiales observaron a los presuntos responsables a través de las cámaras de vigilancia del inmueble, quienes escaparon en un auto color arena, por lo que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente montaron un cerco virtual.

Posteriormente, se ubicó el vehículo y a los tres tripulantes cuando viajaban sobre Paseo de la Reforma, esquina con Ignacio Ramírez, en la colonia Tabacalera, sitio donde fueron alcanzados, y tras una revisión les encontraron una cadena, una esclava y un reloj de alta gama, así como 32 bolsas con aparente marihuana.

Por lo anterior, las dos mujeres de 22 y 41 años de edad, y el hombre de 31 años, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Lee también: Video muestra activación manual de alerta sísmica en celulares durante simulacro; así funcionó el sistema en CDMX y Edomex

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr