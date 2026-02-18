Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Dos mujeres y un hombre de origen extranjero fueron aprehendidos en la por policías de la Ciudad de México, acusados de haber robado varias piezas de joyería a una adulta mayor, bajo el pretexto de limpiarlas con productos especiales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), los oficiales en campo recibieron una alerta por robo a casa habitación en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, en la .

Al llegar al lugar, una mujer refirió a los uniformados que momentos antes, dos mujeres y un hombre ingresaron a su domicilio ofreciendo un producto especial para limpiar joyería, sin embargo, tomaron seis relojes de alta gama y siete cadenas de oro y escaparon.

Los oficiales observaron a los presuntos responsables a través de las cámaras de vigilancia del inmueble, quienes escaparon en un auto color arena, por lo que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente montaron un cerco virtual.

Posteriormente, se ubicó el vehículo y a los tres tripulantes cuando viajaban sobre Paseo de la Reforma, esquina con Ignacio Ramírez, en la , sitio donde fueron alcanzados, y tras una revisión les encontraron una cadena, una esclava y un reloj de alta gama, así como 32 bolsas con aparente marihuana.

Por lo anterior, las dos mujeres de 22 y 41 años de edad, y el hombre de 31 años, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

