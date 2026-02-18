Más Información
Tras levantarse la tercera contingencia ambiental, este miércoles 18 de febrero el programa Hoy No Circula aplica con normalidad.
Para este miércoles, no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma 1 y 2.
Los vehículos que están exentos de la restricción son los que tengan holograma 00 y 0, así como automóviles eléctricos e híbridos.
LL
