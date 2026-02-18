Tras levantarse la tercera contingencia ambiental, este miércoles 18 de febrero el programa Hoy No Circula aplica con normalidad.

Para este miércoles, no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma 1 y 2.

Los vehículos que están exentos de la restricción son los que tengan holograma 00 y 0, así como automóviles eléctricos e híbridos.

