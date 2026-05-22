Bruselas.—La Comisión Europea empeoró este jueves sus perspectivas económicas para la Unión Europea (UE) y la eurozona, golpeadas por el impacto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que se traducirá en un menor crecimiento y una mayor inflación este año y en 2027.

En concreto, el Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona aumentará 0.9% en 2026 y 1.2% el siguiente (frente a 1.2% y 1.4% que Bruselas calculaba en otoño, respectivamente), mientras que la expansión en el bloque será de 1.1% este año y 1.4% en 2027 (tres y una décima menos que la previsión anterior).

De los precios, la guerra sumará un punto a la inflación, que será de 3% en la eurozona y de 3.1% en la UE este año y posteriormente se moderará hasta 2.3% y 2.4%, en ese orden, lo que supone permanecer por encima del objetivo de 2% que persigue el Banco Central Europeo (BCE).

Entre las grandes economías, Alemania es la que recibirá el mayor golpe con una revisión del crecimiento de su PIB para este año, que pasa de 1.2% que proyectaba la Comisión en otoño a 0.6% que calcula ahora. Bruselas también revisa sus previsiones para Francia (una décima, a 0.8%) e Italia (tres décimas, a 0.5%).

Por contra, España crecerá 2.4%, una cifra que es una décima superior a la estimación anterior y que hace que, además de tener el mayor crecimiento entre los cuatro grandes motores del bloque, sea la única con revisión al alza.

Shock energético

Bruselas pinta así el impacto económico del conflicto bélico en el continente europeo, un importador neto de energía que es “muy susceptible” al shock energético y que además ha provocado una fuerte caída de la confianza de los ciudadanos, señala la institución en sus nuevas Previsiones de Primavera.

El escenario base, no obstante, anticipa una inflación que toque techo este año antes de “suavizarse” en 2027 gracias a unos precios energéticos que se reducirán gradualmente pero que “seguirán alrededor de 20% por encima de los niveles anteriores a la guerra”.

En este escenario, la Comisión cree que el precio del barril de petróleo Brent más elevado será de 100 dólares por unidad, para estabilizarse alrededor de 80. El gas caería a 30 euros por megavatio/hora (MWh) en 2027 tras superar los 40 en el primer semestre de 2026.

Escenario adverso

Sin embargo, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, avisó en una rueda de prensa del “inusual grado de incertidumbre” que rodea el análisis, al tiempo que señaló que “la ventana para una normalización rápida del conflicto se está estrechando”.

En esta línea, el informe de la Comisión advierte de que el mayor riesgo para la economía europea proviene de una guerra enquistada que eleve los precios de las materias primas energéticas significativamente por encima de estas cifras.

En el escenario adverso, dominado por un petróleo que alcance 180 dólares por barril, el texto anticipa que la inflación “no se moderará y la actividad económica no rebotará en 2027 como proyecta el escenario base”.

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