La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, participó en el simulacro de sismo junto a vecinos de la colonia Jardín Balbuena.

La edil acudió a esta zona porque tiene una gran concentración poblacional por el número de unidades habitacionales que alberga. Ahí, 385 personas, entre vecinos, alumnas, alumnos, maestras y maestros del Jardín de Niños Itzamna y la Primaria Ciudad Prócer de Guanajuato, evacuaron de manera ordenada en un tiempo de un minuto con 10 segundos, demostrando la organización y coordinación entre ciudadanía y autoridades.

Lee también: CDMX capacitará a hoteles y restaurantes rumbo al Mundial 2026; estrategia de protección civil ante sismos

Evelyn Parra participa en simulacro en colonia Jardín Balbuena; recrean diversos escenarios de emergencia. Foto: Especial.

Durante el ejercicio se recrearon diversos escenarios de emergencia que permitieron poner en práctica los protocolos de actuación, entre ellos, la atención de una persona lesionada por la caída de una marquesina con heridas en la cabeza; la simulación de una fuga de gas con presencia de fuego, así como la atención de una persona con contusión en el hombro; además de la evacuación del jardín de niños y la primaria, donde se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad.

Lee también: Simulacro en Benito Juárez deja saldo blanco; evacúan 103 edificios públicos y participan más de 6 mil personas

Evelyn Parra participa en simulacro en colonia Jardín Balbuena; recrean diversos escenarios de emergencia. Foto: Especial.

Posteriormente, Parra Álvarez visitó la primaria para convivir con la comunidad escolar y reafirmar que estos ejercicios son un ejemplo positivo para las niñas y niños, ya que fortalecen su conocimiento y confianza para actuar ante una emergencia, destacando que su administración continuará trabajando en territorio junto a las y los vecinos, con el objetivo de fortalecer la prevención, consolidar la cultura de protección civil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr