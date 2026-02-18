La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se está desarrollando un proceso de capacitación en hoteles y restaurantes para enfrentar sismos y otras eventualidades de riesgo en la CDMX, de cara al Mundial de Futbol 2026.

“Rumbo al Mundial tenemos toda una estrategia de gestión integral de riesgos, empezamos con la coordinación con la FIFA”, dijo.

Tras el simulacro regional entre el Edomex y la CDMX que tuvo lugar este 18 de febrero, la mandataria explicó que hasta ahora se ha capacitado a 14 mil personas en este sentido.

“Por parte del Gobierno de la Ciudad estamos desarrollando un proceso de capacitación en hoteles y restaurantes, llevamos a 14 mil personas capacitadas y vamos a continuar con esta tarea y se también se va a difundir más”, señaló.

Adicionalmente, dijo que se preparan los diseños de materiales que se difundirán durante la justa deportiva para informar a los turistas que lleguen a la capital del país, y sepan lo que tienen que hacer ante sismos o cualquier otra situación de riesgo.

En las instalaciones del C5 se contó con la presencia de Ricardo de la Cruz Musalem, representante de la FIFA, quien destacó que la FIFA siempre se coordinará con los gobiernos pues “ellos son los que dictan la pauta y nosotros replicamos la información, ese es el procedimiento que tenemos y también la confianza que tenemos en la labor que hacen”, dijo.

LL