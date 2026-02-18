Un video difundido tras el simulacro regional de este miércoles 18 de febrero muestra el momento en que se activó manualmente la señal de Alerta Sísmica en teléfonos móviles con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) en la Ciudad de México y el Estado de México.

En las imágenes se observa una cuenta regresiva previa a la emisión del aviso y varios dispositivos telefónicos sincronizados que comienzan a sonar al mismo tiempo, conforme a la hora programada para el ejercicio preventivo.

Simulacro en el Centro Histórico de CDMX con rescates y evacuaciones; ciudadanos destacan importancia de la preparación

⚠️ VIDEO: Así se disparó manualmente la señal de #AlertaSísmica a todos los dispositivos con #SASSLA APP en la #CDMX y #EdoMex por ejercicio de simulacro.



📢 Precaución: El vídeo contiene el audio de alerta sísmica. pic.twitter.com/tNJ5zX3MsJ — SASSLA (@SasslaMx) February 18, 2026

El simulacro tuvo como propósito reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país. Para el ejercicio se planteó una hipótesis de sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, con el fin de evaluar la reacción de la población, las instituciones y la operación de los servicios de emergencia.

La demostración tecnológica permitió verificar el funcionamiento coordinado de los sistemas de alertamiento digital y su alcance entre usuarios de la aplicación, como parte de las estrategias de prevención y preparación ante fenómenos sísmicos.

