Este 18 de febrero del 2026 se realizará un simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México, esto, en busca de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país.
¿A qué hora será el simulacro en CDMX y Edomex este 18 de febrero?
De acuerdo con la coordinadora de Protección Civil, se espera que la alerta sísmica suene en punto de las 11:00 de la mañana en ambas entidades.
Se planteará una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el objetivo de evaluar la reacción de la ciudadanía, instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.
