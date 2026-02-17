La jefa de Gobierno, Clara Brugada advirtió que “de ninguna manera” su administración está a la espera de que el Sistema Cutzamala resuelva los problemas de agua en la CDMX, por lo que afirmó que el hecho de que haya buenos niveles en este sistema no significa que se relajen las medidas de su gobierno para mejorar el abastecimiento.

Lo anterior, luego de que el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), ha señalado que está garantizado el abasto de agua del Cutzamala hasta 2027, tras la fuerte temporada de lluvias del año pasado.

“De ninguna manera estamos esperando que el tema de Cutzamala nos resuelva el problema del agua. O sea, para nosotros es que funcione Lerma, que funcione todo el conjunto de pozos que tiene la ciudad, actualmente. Y Cutzamala es una parte importante, pero no es la mayor parte”, dijo.

Lee también Se registra incendio forestal en Atizapán de Zaragoza; Protección Civil y Bomberos realizan labores de enfriamiento

Brugada Molina aseveró que el Cutzamala representa entre el 25 y 30% de las fuentes de agua en la ciudad, por lo que, aunque se piense que la mayor parte del abastecimiento de la CDMX proviene de ahí, no es así.

“Pensamos que dependemos del Cutzamala en la mayor parte de nuestro abastecimiento de agua y no. La mayor parte del abastecimiento de agua que tenemos, digamos, el 75 por ciento restante, o 60 por ciento restante, porque dejemos un poquito a Lerma, son los pozos”, dijo.

Ante esto, afirmó que no se van a relajar las medidas en la CDMX respecto a las acciones para mejorar el abastecimiento de agua, sino que “nosotros nos seguimos preparando, porque hay todo un programa muy importante. Aquí le llaman eficiencia operativa, que es que, si nosotros tenemos funcionando toda la infraestructura de Gestión del Agua de la ciudad, podemos obtener la suficiente cantidad de agua para mejorar”, dijo.

vr