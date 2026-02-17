Atizapán de Zaragoza, Méx.- La tarde de este martes se registró un incendio forestal en la zona de Hogares Atizapán, lo que generó movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

A las 15:30 horas, las autoridades municipales informaron que el siniestro fue controlado al 95 por ciento. De acuerdo con el reporte oficial, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al punto para combatir el fuego y evitar su propagación hacia zonas habitacionales.

Actualmente dicho personal, y del organismo de agua SAPASA, mantienen labores de enfriamiento en los puntos calientes detectados en el área afectada, con el objetivo de prevenir cualquier posible reactivación del incendio.

Lee también Caen 24 personas en alcaldía Venustiano Carranza por diversos delitos; más de 2 mil elementos de SSC CDMX participan en operativo

Durante la tarde del martes 17 de febrero se registró un incendio forestal en la zona de Hogares Atizapán. Foto: Especial

Atizapán, asolado por incendios forestales

En lo que va del mes de febrero, diez incendios forestales se han registrado en Atizapán de Zaragoza.

“Oficialmente ya estamos en la temporada de estiaje y prácticamente en Atizapán comenzaron los incendios forestales el mismo día que comenzó la temporada de estiaje”, comentó Miguel Ángel Román González , subdirector de Bomberos, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Román González detalló que los incendios de “importancia” se han registrado en La Biznaga, La Estadía, Ex Hacienda del Pedregal, Calacoaya, parte de Pata de Borrego. A estos se suman el de Presa Madín reportado la tarde de este pasado lunes y el de Hogares de Atizapán de Zaragoza, registrado este día.

Lee también Propone diputado del PAN impuesto a turistas extranjeros que visiten CDMX; iría al Fondo Mixto de Promoción Turística de la capital, afirma

Desde el mes de octubre del año pasado, el Cuerpo de Bomberos llevó a cabo trabajos de “brecheos preventivos” para hacerle frente a esta temporada.

“Gracias a esos brecheos se pueden sofocar en menor tiempo los incendios. En dos horas hemos logrado controlar los siniestros”, destacó.

El subdirector de Bomberos de Atizapán de Zaragoza advirtió que la temporada de estiaje 2026 podría ser complicada debido a las altas temperaturas que podrían superar los 35 grados centígrados y la acumulación de vegetación seca.

Lee también Segiagua prevé inversión de 25 mdp en inteligencia satelital para detectar socavones; tomará 6 meses localizarlos

Ante este panorama hizo un llamado a la población a extremar precauciones y evitar conductas que puedan provocar incendios, como tirar colillas de cigarros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr