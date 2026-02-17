El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, precisó que tomará alrededor de seis meses detectar socavones con el uso de nueva tecnología satelital y radares con la que se hará “un escaneo” por 800 kilómetros de vialidades principales y vías primarias de la CDMX para detectar estas oquedades.

“Ahorita estamos en el proceso de la etapa de satélite, que son alrededor de unos tres meses y a la par iremos avanzando con el georradar terrestre, que nos llevará unos seis meses en la identificación de estos, de estas anomalías y estarlos atendiendo con la calidad de urgente”, dijo.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario precisó que la inversión estimada por el uso de esta tecnología es de unos 25 millones de pesos, y se estará aplicando en alrededor de 800 kilómetros en zonas con mayor incidencia de socavones.

“Son dos tecnologías que se complementan; uno con el satélite, que nos da el panorama general y mapas de calor, como vemos aquí en este ejemplo, en que la zona roja es donde se presume que hay y puede haber más socavones, oquedades; y luego ya mandamos el georradar terrestre, para hacer el escaneo a nivel ya de la vialidad y con eso identificar oquedades, con una capacidad de 20 metros de profundidad. Eso nos va a ayudar a anticiparnos; anticiparnos a que se genere el socavón y genere alguna afectación”, explicó.

Algunas de las vialidades en las que se hará uso de esta tecnología son avenida Insurgentes, Periférico, Circuito Interior, Eje 1 Norte, la Calzada Ignacio Zaragoza, avenida Oceanía, Reforma, Eje Central, Calzada de Tlalpan, entre otras, de acuerdo con una presentación que mostró Esparza Hernández ante medios de comunicación.

En septiembre del año pasado, EL UNIVERSAL, dio a conocer que, para atender oquedades, el Gobierno de la CDMX se encontraba en pláticas con empresas japonesas para la implementación de tecnología satelital y drones, según adelantó entonces el secretario de Segiagua, José Mario Esparza.

